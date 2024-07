Serie Fender x Teufel ROCKSTER: altoparlanti Bluetooth di alta qualità

Il celebre produttore di chitarre e amplificatori Fender Musical Instruments Corporation e Teufel presentano la serie Fender x Teufel ROCKSTER: tre altoparlanti Bluetooth di alta qualità con un suono distintivo per ogni situazione

Dal 1946, Fender è un pioniere nell’innovazione acustica, rivoluzionando la musica con amplificatori e chitarre lap steel, e lanciando le iconiche Telecaster e Stratocaster, per le quali quest’anno si celebra il 70° anniversario.

Unione di innovazione acustica e design iconico

Teufel, fondata a Berlino nel 1979, ha iniziato con la produzione e vendita di kit di altoparlanti. Oggi, grazie al design innovativo e alla qualità sonora, il marchio è rinomato a livello globale.

Con il motto “Here to be Heard”, Fender e Teufel hanno collaborato per creare altoparlanti dall’aspetto e dal suono eccezionali. La lunga esperienza di Teufel nella produzione di altoparlanti si combina con l’iconico design americano di Fender, dando vita a una sinergia che esalta il meglio di entrambi i marchi.

“Siamo entusiasti di presentare la serie ROCKSTER insieme a Fender. Per la prima volta, la collaudata tecnologia Bluetooth di Teufel arriverà anche negli Stati Uniti,” ha dichiarato Sascha Mallah, CEO di Lautsprecher Teufel GmbH. “Fender x Teufel ROCKSTER è pensata per gli amanti della musica, e siamo certi che i fan e i clienti apprezzeranno la qualità sonora di questa gamma. Grazie all’innovazione e al prezioso contributo di Fender, questi altoparlanti si distinguono per qualità e design, offrendo un’esperienza sonora unica.”

La serie Fender x Teufel ROCKSTER comprende tre modelli:

ROCKSTER AIR 2 (699,99 euro): un altoparlante da party di classe premium, ideale per eventi dal vivo e performance sul palco. La batteria a lunga durata garantisce ore di riproduzione al massimo volume senza interruzioni.

un altoparlante da party di classe premium, ideale per eventi dal vivo e performance sul palco. La batteria a lunga durata garantisce ore di riproduzione al massimo volume senza interruzioni. ROCKSTER CROSS (349,99 euro): dotato di tecnologia audio avanzata e una potente batteria, è resistente agli schizzi e offre un mix perfetto di portabilità e potente suono stereo. Include una tracolla originale per chitarra Fender per facilitarne il trasporto.

dotato di tecnologia audio avanzata e una potente batteria, è resistente agli schizzi e offre un mix perfetto di portabilità e potente suono stereo. Include una tracolla originale per chitarra Fender per facilitarne il trasporto. ROCKSTER GO 2 (149,99 euro): il più compatto della serie, è perfetto per ogni avventura grazie alla struttura robusta e antiurto. Offre un suono potente e un ampio palcoscenico grazie alla tecnologia Dynamore. È protetto contro polvere e acqua secondo lo standard IP67. Noi lo abbiamo provato per voi, ecco la nostra RECENSIONE QUI.

“Fender e Teufel condividono la passione per un suono eccezionale”, ha affermato Justin Norvell, Vicepresidente esecutivo, Product, FMIC. “Mettiamo il nome Fender su qualcosa solo se crediamo davvero nella sua qualità e nel suo suono. Abbiamo scelto di collaborare con Teufel perché realizzano prodotti di qualità superiore con un suono straordinario.”

