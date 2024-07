Tineco si prepara per il Prime Day di luglio con offerte speciali. Tre modelli della linea FLOOR ONE saranno disponibili a prezzi scontati dal 7 al 15 luglio

Tineco, il noto brand di lavapavimenti e aspirapolveri intelligenti, annuncia offerte speciali per il Prime Day di luglio su tre prodotti della sua linea di lavapavimenti FLOOR ONE. Tutti acquistabili su Amazon dall’8 al 15 luglio. Di seguito sono riportati i dettagli delle incredibili offerte sul Tineco FLOOR ONE S5, il FLOOR ONE SWITCH S7 ed il FLOOR ONE STRETCH S6.

Dettagli sulle offerte dei prodotti FLOOR ONE di Tineco per il Prime Day

Il TINECO FLOOR ONE S5 è un lavapavimenti smart capace di rimuovere facilmente qualsiasi tipo di sporco, sia umido che secco. Questo dispositivo è maneggevole, pesa 4,5 kg e dispone di una testina flessibile e un’impugnatura ergonomica. Utilizza la tecnologia iLoop Smart Sensor per rilevare e rimuovere sporco fresco e incrostato. Ha un’autonomia della batteria di 35 minuti e dispone di due serbatoi separati per acqua pulita e sporca. Disponibile su Amazon dall’8 al 15 luglio a 309,00 € (prezzo iniziale: 509,00€).

[a09mazon box=B0915C748N]

Il TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è una soluzione di pulizia 5-in-1, ideale per una pulizia approfondita della casa. Include cinque accessori: uno per l’aspirazione, accessori per angoli difficili da raggiungere, uno per tessuti e una scopa lavapavimenti. Questo modello è dotato della tecnologia FlashDry, che combina un lavaggio di 2 minuti e un’asciugatura di 5 minuti a 70° per ottenere un rullo asciutto e privo di odori in soli 7 minuti, perfetto per case con bambini e animali domestici. Disponibile su Amazon dall’8 al 15 luglio a 729,00 € (prezzo iniziale: 899,00€).

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo Pulitore multifunzione intelligente 5 in 1: il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali, fornendo una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che gli aspirapolvere non riescono a gestire. Dotato della tecnologia lavapavimenti e aspirapolvere più all'avanguardia di sempre, affronta senza sforzo le macchie e i disordini di tutti i giorni.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6

Il TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è un innovativo lavapavimenti e aspirapolvere con la capacità unica di piegarsi a 180° per raggiungere superfici sotto i mobili e angoli difficili. Dotato delle ultime tecnologie come il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto, offre un’autonomia di 40 minuti. Ha un design compatto con un serbatoio dell’acqua pulita posizionato sopra la spazzola e un’altezza di soli 13 cm. Il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere isola solidi, liquidi e aria, proteggendo il motore e mantenendo alta la potenza di pulizia. Disponibile su Amazon dall’8 al 15 luglio a 489,00 € (prezzo iniziale: 599,00€).

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati Inclinazione fino a 180° per la pulizia di ogni area nascosta: il corpo prinicipale si piega facilmente e completamente fino a 180 º, consente una facile manovrabilità per la pulizia della polvere sotto i mobili o nelle aree più nascoste. Compresso fino a 4,3 pollici, Stretch S6 può pulire fino sotto i mobili.

E voi? Cosa ne pensate di queste super offerte di Tineco per il Prime Day? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).