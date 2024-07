Zenless Zone Zero: Seth è il primo personaggio post-lancio

Il primo personaggio ad unirsi alla lotta nel mondo di Zenless Zone Zero è un agente dalle orecchie feline: date il benvenuto a Seth

Per quello che è il fervore che si sta scatenando nella community di Zenless Zone Zero (e anche al di fuori, stando alle frequenti sponsorship sui video YouTube altrimenti scorrelati), è naturale che faccia notizia l’arrivo di un primo personaggio dopo il lancio: nel caso dell’ultimogenito di HoYoVerse, si tratta di Seth. In fatto di gameplay non c’è molto di cui parlare per ora, al di là del fatto che il ragazzo ha un distintivo e un paio di orecchie da gatto non dissimili da altre creazioni del team di sviluppo. Tuttavia, i vari post sui social hanno anche reso noto quale fosse il suo doppiatore, a cui dobbiamo altri ruoli nel pantheon videoludico. Vi lasciamo al tweet di HoYoVerse.

Agent Record | Seth Lowell “Captain, I’ll apprehend the perp!”

Seth Lowell “First, gotta pretend to be completely harmless…”

“Ah… saw right through me, huh?”

“Well, whatever, guess it’s time we talk with our fists instead!”#zzzero #zenlesszonezero #Seth pic.twitter.com/0gHMHNjsQ3 — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) July 9, 2024

Cosa (non) sappiamo di Seth, nuovo arrivato di Zenless Zone Zero

Il doppiatore che presterà le corde vocali a Seth in Zenless Zone Zero è Nazeeh Tarsha. Oltre ad aver interpretato il giovane Jiren in Dragon Ball Super e Hiroshi in Ultraman Z, a lui dobbiamo infatti anche Lex in Fire Emblem Heroes, Dima in Rogue Company e, giusto per restare nel reame di HoYoVerse, Alhaitham in Genshin Impact. Il suo arrivo comporta anche il secondo membro giocabile delle forze speciali dopo Zhu Yuan, aprendo dunque possibilità sinergiche nella squadra del giocatore. Oltre a questo, l’arrivo di Qingyi permetterà ben presto di avere la squadra al gran completo. Attendiamo un trailer vero e proprio in futuro, a questo punto, visto che non manca altro.

