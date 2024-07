Shrek 5: uscita ufficiale e cast originale confermati

Arriva l’annuncio tanto atteso sulla data di uscita di Shrek 5 e la conferma del ritorno del cast originale. Un breve teaser suggella la notizia per la gioia di tutti i fan della serie animata

Universal Pictures e DreamWorks hanno annunciato che il quinto capitolo dell’amata serie animata Shrek arriverà nei cinema il 1° luglio 2026. Non solo, ma il cast originale tornerà, con Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Fiona) ed Eddie Murphy (Ciuchino) pronti a riprendere i loro ruoli. Secondo The Hollywood Reporter, Walt Dohrn sarà alla regia. Dohrn ha già lavorato come sceneggiatore per “Shrek 2” e “Shrek Terzo”. Nel frattempo, Brad Ableson, co-regista di “Minions: The Rise of Gru”, sarà il co-regista del film. Gina Shay e Chris Meledandri, CEO di Illumination, saranno i produttori. I dettagli della trama sono attualmente tenuti segreti, ma il finale di “Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio” del 2022 ha accennato a un ritorno a Molto Molto Lontano, preparando il terreno per un possibile ritorno di Shrek e compagni. L’annuncio è stato fatto tramite un breve teaser. Non è molto, ma è sicuramente sufficiente a generare un bel po’ di entusiasmo dato che non abbiamo visto un film di “Shrek” dal 2010, con “Shrek e vissero felici e contenti”. Sebbene quel film non sia stato amato come “Shrek 2”, la serie è stata ampiamente abbracciata dalla generazione che è cresciuta con essa. Questi personaggi sono comunemente usati come punti di riferimento e per alimentare meme, e sono veramente amati. Se DreamWorks realizza un buon film, questo ha la possibilità di diventare un vero evento culturale.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Shrek 5 e il successo dei franchise

Data la dipendenza dai franchise nella Hollywood moderna, “Shrek 5” sembrava inevitabile. Murphy non è stato silenzioso al riguardo, affermando che farebbe il film immediatamente, così come uno spin-off su Ciuchino, che sembra anche essere in lavorazione. In ogni caso, Universal e DreamWorks hanno finalmente premuto il grilletto, tornando ai personaggi che hanno contribuito a costruire un franchise da 4 miliardi di dollari.

“Shrek 2” ha incassato 929 milioni di dollari al botteghino 20 anni fa, diventando il film d’animazione con il maggiore incasso di tutti i tempi fino a quel momento. Le persone amano veramente questi film. È l’esempio perfetto di qualcosa con cui le persone che ora sono adulti sono cresciute e per cui provano molta nostalgia, mentre è anche qualcosa che i loro figli possono apprezzare. Questa formula ha contribuito a rendere film come “Minions: The Rise of Gru” e, più recentemente, “Inside Out 2”, enormi successi al botteghino. È una ricetta di successo, se eseguita correttamente.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.