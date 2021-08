Xbox: confermata la data per l’evento Gamescom

La presenza del gigante di giada (no, non Hulk) alla Gamescom ha finalmente una data: ecco quando potete aspettarvi il prossimo evento Xbox

Ci siamo: così come l’E3 ha aperto l’estate in modo fenomenale, allo stesso modo Gamescom intende chiuderla come si deve e abbiamo una data fissata per fine mese per quanto concerne Xbox. Nello specifico, stando al direttore del marketing Aaron Greenberg ci sarà uno stream “divertente” dove non ci saranno troppe sorprese di rilievo, ma che saprà comunque intrattenerci. Si parla di un appuntamento previsto tra un paio di settimane, quindi non manca neanche molto.

La Gamescom di Xbox ha una data!

La data esatta della Gamescom di Xbox, per essere precisi, è prevista per martedì 24. Le notizie che saranno incluse comprendono anche nuove aggiunte per il Game Pass, e noi non mancheremo di coprire l’evento. Inoltre, alcuni dei giochi di Microsoft saranno presenti alla serata di apertura della fiera, presentata dal sempreverde Geoff Keighley. L’orario italiano in cui seguire l’evento consiste nelle sette di sera nostrane. Tuttavia, per i fan delle console in verde non è che la punta dell’iceberg.

Join us digitally @gamescom this year. Our @Xbox stream is focused on game updates coming this year. So to set expectations, no new reveals or major surprises, but team has a fun stream planned with our amazing hosts @vicious696 @kateyeager ! More here:https://t.co/FbkM1p7Ok3 — Aaron “Day One On Game Pass” Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) August 9, 2021

I titoli di Bethesda saranno infatti i protagonisti di alcune dirette nell’arco dei giorni successivi a partire dal 26 di agosto. Come se non bastasse, Microsoft intende aprire dei saldi a tema che taglieranno il prezzo di alcuni giochi fino al 75% su console e PC. I publisher confermati per l’evento finora sono Electrionic Arts, SEGA e (quali che siano le controversie in merito) Activision. Nonostante i piani “ibridi” iniziali per questo evento, con la variante Delta della pandemia all’orizzonte il formato esclusivamente digitale è stato inevitabile.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei piani di Microsoft? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.