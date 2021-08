Call of Duty: Vanguard, arrivano indicazioni sul peso in GB

Arrivano nuove indicazioni sul peso in GB che Call of Duty: Vanguard occuperà sulle vostre console, scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news dedicata

Dopo una serie infinita di rumor, leak e anticipazioni, finalmente il nuovo capitolo della serie sparatutto targata Activision è stato svelato e, durante il reveal ufficiale, è arrivata anche l’indicazione per la data d’uscita. Molti dei rumor e delle speculazioni, in questi mesi, hanno riguardato anche il peso in GB di Call of Duty: Vanguard. Stando alle ultime novità e a quanto verificato sul Microsoft Store pare sia arrivata una risposta anche per questo tanto chiacchierato quesito.

Call of Duty: Vanguard, svelato il peso in GB ufficiale?

Negli ultimi anni i titoli della saga di Call of Duty sono stati molto chiacchierati anche per via del peso eccessivo e dello spazio, anch’esso eccessivo, occupato sulle varie piattaforme e, anche per quanto riguarda Vanguard, dopo una serie di voci di corridoio che indicavano ben 270 GB necessari per installare il titolo, si è arrivati a parlare delle effettive dimensioni del gioco. Stando, però, alle ultimissime notizie e a quanto verificato sul Microsoft Store, pare che Call of Duty: Vanguard occuperà circa 75 GB. Si tratta di un “peso” tutto sommato ragionevole, stando ai titoli precedenti e a quanto vociferato.

Sottolineiamo, però, che questi 75GB potrebbero aumentare con una serie di aggiornamenti e, allo stesso tempo, potrebbero riferirsi solo ad una delle modalità di gioco presenti all’interno del titolo. Possibile, dunque, che siano necessari 75GB per scaricare solamente la modalità campagna o solamente il comparto multiplayer. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità e aggiornamenti in merito. Una cosa è certa, il titolo, come ogni anno, è fra i più attesi e farà discutere sempre sia precedentemente all’uscita e sia successivamente.

