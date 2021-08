Call of Duty: Vanguard è stato ufficialmente annunciato tramite Warzone

Call of Duty: Vanguard è stato ufficialmente annunciato in tutto il mondo tramite un nuovo evento globale di Call of Duty: Warzone

Anche se Call of Duty: Warzone e Cold War sono ormai disponibili da parecchio tempo, entrambi i titoli sono tutt’ora molto giocati. I fan di COD però non possono soffermarsi per troppo tempo su determinati capitoli e hanno spesso bisogno di novità per non annoiarsi.

Per fortuna qualche giorno fa Activision ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo di COD e oggi abbiamo finalmente avuto l’occasione di saperne di più. La compagnia infatti ha ufficialmente annunciato Call of Duty: Vanguard tramite un grande evento globale di Warzone.

Call of Duty: Vanguard finalmente si mostra in tutto il suo splendore

Come accade ormai di consueto, Activision ha organizzato un grande show su Warzone per l’annuncio di Call of Duty: Vanguard. L’evento in game vede ben 32 giocatori collaborare per cercare di abbattere un pericolosissimo treno corazzato armato fino ai denti. Per riuscire a fermare questa fortezza semovente i giocatori dovranno prima piazzare della TNT all’interno di una galleria e successivamente cercare di distruggere tutti i vagoni e le torrette che li difendono. Una volta distrutto il treno, Verdansk sarà attaccata da un esercito di bombardieri e successivamente avrete finalmente l’occasione di osservare per la prima volta il reveal trailer di Call of Duty: Vanguard.

Grazie a questo reveal trailer tutti i giocatori si potranno fare una chiara idea sull’ambientazione e sull’atmosfera del nuovo COD. A quanto pare Vanguard sarà ambientato durante la seconda guerra mondiale e farà combattere i giocatori all’interno di alcuni degli scenari più importanti del conflitto, come ad esempio il fronte occidentale, il fronte orientale e anche l’Oceano Pacifico.

Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.