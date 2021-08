Call of Duty: Vanguard, svelata la data d’uscita

Activision ha finalmente svelato la data d’uscita ufficiale di Call of Duty: Vanguard con il reveal trailer del gioco

Da pochissimo si è tenuto il tanto atteso evento di Warzone dedicato all’annuncio ufficiale di Call of Duty: Vanguard. Per celebrare questo grande reveal i giocatori hanno dovuto partecipare ad una spettacolare missione cooperativa e successivamente hanno avuto la possibilità di osservare per la prima volta il trailer del gioco.

Ovviamente tutti i giocatori si aspettavano di vedere un trailer del nuovo gioco di Activision al termine dell’evento, ma molti sono rimasti sorpresi di quanto mostrato al termine del video. Sul finale del reveal trailer infatti è stata svelata anche la data d’uscita di Call of Duty: Vanguard.

Il nuovo Call of Duty: Vanguard è davvero molto vicino

Call of Duty: Vanguard sarà ambientato nuovamente durante la seconda guerra mondiale e permetterà ai giocatori di partecipare in prima linea al conflitto. Il reveal trailer del gioco ha permesso ai fan di farsi finalmente un’idea più chiara sul gioco, ma non solo. Al termine del video infatti è stato annunciata la data d’uscita di Call of Duty: Vanguard, cioè il 5 novembre 2021.

Di sicuro molti giocatori sospettavano che il gioco sarebbe uscito entro la fine dell’anno, ma in pochi avranno pensato che sarebbe stato rilasciato tra meno di tre mesi. Inoltre tutti i veri fan di questa storica serie di FPS avranno l’occasione di provare con mano il titolo in anticipo. Chiunque preordinerà il titolo potrà infatti accedere in accesso anticipato all’open beta del gioco sulle console della famiglia PlayStation.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.