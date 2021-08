Psicologo online: seduta psicologica direttamente dallo smartphone

Con il passare degli anni la figura dello psicologo online sta crescendo sempre di più in Italia e in tutto il mondo. Scopriamo come funziona

Il motivo è piuttosto intuitivo, ormai quasi tutti sono abituati a fare qualsiasi cosa con il proprio smartphone. Non a caso, tale strumento oggi rappresenta una vera e propria costante nella vita di una persona. Già da qualche tempo, negli store ufficiali (ad esempio iOS o Android) è possibile scaricare alcune applicazioni che permettono di avere una consulenza da veri e propri esperti del settore direttamente dal proprio smartphone., come ad esempio quella presente al seguente link.

Perché conviene fare la seduta con uno psicologo online

Sono svariati i motivi per i quali una persona può decidere di intraprendere un percorso di terapia online, anziché puntare sulla terapia tradizionale. Ad esempio il fatto di non aver tempo a disposizione, oggigiorno pochissime persone hanno la possibilità di ritagliarsi una o due ore di tempo nell’arco della giornata per andare fisicamente dallo psicologo. Le applicazioni, invece, permettono di ottenere il medesimo risultato nel miglior e minor tempo possibile, magari è possibile fare una chiacchierata con il terapeuta anche nella pausa pranzo. Inoltre occorre tenere in considerazione anche il senso di vergogna, infatti, in molti provano sensazioni di disagio nell’ammettere che vanno da uno psicologo. Tuttavia, secondo recenti studi, sembrerebbe che questo tabù stia venendo meno, pare che circa il 40% degli italiani si sia rivolto ad uno psicologo per aiutare se stessi o altre persone. Molto probabilmente anche le piattaforme digitali hanno avuto un ruolo importante.

Un altro possibile motivo è la maggiore efficienza della terapia, grazie alle sedute online infatti è possibile avere a disposizione il parere di un esperto in qualsiasi momento, anche mentre si è dall’altra parte del mondo. Inoltre, occorre considerare un altro fattore importante, la sicurezza. Affrontare un discorso con un terapeuta nella propria abitazione è sicuramente più rassicurante rispetto alla classica seduta nello studio del professionista.

Cos’è la terapia online e in cosa si distingue da quella tradizionale

La differenza più importante tra i due approcci è la mancanza della contestuale presenza, del professionista e del paziente, nella medesima stanza. La terapia classica infatti si svolge faccia a faccia direttamente nello studio del professionista. La terapia online invece si svolge secondo diverse modalità, non per questo meno efficaci. In genere le App danno la possibilità agli utenti di interagire con i terapeuti mediante l’invio di messaggi in apposite chat. Ovviamente queste non sono vere e proprie “sedute”, tuttavia, permettono agli utenti di avere con sé una presenza fissa a cui rivolgersi in caso di bisogno, soprattutto in qualsiasi momento. Oltre ai messaggi, è possibile interagire con il terapeuta mediante videochiamata, oggi la tecnologia ci permette di avere un contatto diretto con una persona anche a migliaia di km di distanza. Durante le videochiamate è possibile parlare con il proprio terapeuta delle proprie difficoltà, dei propri problemi, e trovare insieme una strada per affrontarli meglio.