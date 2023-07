eSport: il Movimento 5 Stelle e l’OIES preparano una convention in Parlamento

“Giochino in mano” addio: l’ente eSport OIES e il Movimento 5 Stelle si preparano ad affrontare il tema direttamente in Parlamento

I videogiochi potrebbero essere sulla buona strada verso la legittimazione culturale in Italia, stando ai potenziali progressi nel settore eSport per i quali l’apposito ente OIES (Osservatorio Italiano Esports) sta unendo le forze con il Movimento 5 Stelle: in autunno la tematica verrà trattata in Parlamento. Le date per la convention sono state già fissate a inizio maggio. Gli onorevoli che si batteranno per il riconoscimento agonistico del gaming sono Valentina Barzotti, Chiara Appendino, Antonio Caso e Alessandra Todde. Dal loro brainstorming è nato il primo White Paper per gli Esports e il gaming in Italia, interamente open source e, pertanto, predisposto al contributo costruttivo da parte di chi vive quotidianamente il settore.

OIES, Caputo: “Il White Paper un progetto per condividere il percorso con i deputati” #News https://t.co/xTsCdgqF94 — EsportsWeb (@EsportsWebit) May 17, 2023

eSport e politica: connubio tra OIES e Movimento 5 Stelle in Parlamento

L’Osservatorio ha già raccolto oltre 50 testimonianze per segnalare le problematiche da risolvere e le esigenze a cui venire incontro. Il risultante White Paper sarà presentato in autunno, alla Camera dei Deputati, in forma ufficiale. Il riconoscimento sportivo (e culturale) del videogioco resta un tema di indiscussa attualità, specie ricordando il sequestro dell’attrezzatura da allenamento e confrontandolo con l’entusiasmo degli atleti in un settore emergente ovunque al di fuori dei nostri lidi. Gli argomenti toccati dal White Paper però non si limitano solo a questo: c’è spazio anche per il sempre più notevole Made in Italy videoludico e per l’inclusività femminile. E anche per l’abbattimento degli stereotipi, che molti videogiocatori dello Stivale attendono da anni.

Ora sta a voi dirci la vostra: che sia “la volta buona”? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.