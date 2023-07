I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde si svela in un nuovo trailer

I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde è stato presentato con un nuovo trailer, in cui è possibile notare anche la skin esclusiva disponibile come bonus di lancio per l’edizione Nintendo Switch

Il publisher Microids e IMPS presentano oggi un nuovo video dedicato al videogioco platform adventure in 3D I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde. Presentato in anteprima al San Diego Comic Con il 22 luglio, questo nuovo video rivela nuove ambientazioni e il malvagio Stolas! Sviluppato da OSome Studio, I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde è una storia completamente nuova in uscita il 2 novembre 2023, sia in edizione fisica che digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I giocatori che acquisteranno l’edizione per Nintendo Switch potranno accedere a esclusivi bonus di lancio:

Una skin per la squadra

2 litografie

Un foglio di sticker

Un poster

La colonna sonora digitale

Ecco il trailer di presentazione di I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde:

I Puffi 2 – Il prigioniero della Pietra Verde: trailer e info

Puffo Inventore ha creato un’invenzione rivoluzionaria: il PuffoMix! Manca però un ingrediente fondamentale, la Pietra Verde, che si trova nelle avide grinfie di Gargamella. Parte così in missione per recuperare dal laboratorio di Gargamella la famosa Pietra Verde, un ingrediente chiave che lo aiuterebbe molto a migliorare la sua invenzione. Ma un fatale passo falso fa esplodere la Pietra e i suoi frammenti si spargono per tutta la Terra Maledetta. Oltre a liberare in natura i suoi incredibili poteri di copiare e decomporre la materia, la Pietra Verde ha liberato il malvagio Stolas, un nuovo nemico intenzionato a creare un regno di terrore. Una squadra di 4 Puffi deve quindi partire all’avventura per salvare la Terra Maledetta dal potente Stolas! Ben equipaggiati, i Puffi possono contare sul PuffoMix e su un alleato inaspettato… Gargamella in persona!

Per ulteriori novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare videogames a prezzo scontato date un’occhiata a Kinguin.