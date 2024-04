Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone: tutte le novità della stagione 3

La stagione 3 di Call of Duty porta tante novità interessanti per i giocatori di Modern Warfare 3 e Warzone. Vediamo insieme quali

Ci siamo: la stagione 3 di Call of Duty è qui sia per Modern Warfare III che sul fronte (letterale e non) di Warzone, il che può comportare solo una valanga di novità. Dalle modalità al ritorno di Rebirth Island, passando per i vantaggi (Perk) e le armi inedite. C’è molto di cui parlare e ben poco, come ci ricorda il tweet dell’account ufficiale qui sotto, per cui abbassare la guardia. Naturalmente il marketing del gioco preferisce dare priorità al pass battaglia, alle skin e quant’altro, e anche noi ne parleremo. Semplicemente, lo faremo a tempo debito: ora tocca alla “ciccia”, ovvero a tutte le dritte che vi serviranno sul campo di battaglia. Sapete già come districarvi su mobile anche senza controller, vero?

Se c’è Stasis in giro, non abbassare la guardia 💎 Con futuristiche skin reattive per nuovi operatori e armi, BlackCell farà brillare la Stagione 3 ✨ pic.twitter.com/8vHyzoloQA — Call of Duty Italia (@CallofDutyIT) April 1, 2024

Nuove modalità | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

Novità fa rima con nuove modalità, e la stagione 3 di Call of Duty porta con sé quattro tipi diversi di multiplayer su Modern Warfare III e Warzone. Trattasi, nello specifico, del grande classico Cattura la Bandiera e di Un colpo in canna, mentre più avanti nella stagione arriveranno Minefield (campo minato), Scorta e Vortex come playlist. Minefield consiste esattamente in ciò che lascia presagire il nome: i giocatori caduti in battaglia piazzeranno mine letali nei confronti dei compagni di squadra. Scorta, manco a dirlo, consiste in una escort mission in cui i compagni di squadra tentano di reggere il forte contro chi attacca. A metà partita ci sarà uno scambio e la squadra in grado di portare il malloppo in salvo in meno tempo sarà la vincitrice.

Nuove mappe | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

Quattro mappe delle sei dedicate agli scontri a squadre da sei (che scioglilingua!) saranno disponibili immediatamente: trattasi di 6 Star, Emergency, Tanked e Growhouse, mentre Grime e Checkpoint arriveranno in seguito nel già citato aggiornamento di metà stagione. Abbiamo nel complesso tre zone inedite (6 Star, Emergency e Grime), mentre Growhouse è rimasterizzata. Dal canto loro, Tanked e Checkpoint riadattano le location di Vondel e Rebirth Island da Warzone al contesto più modesto del multiplayer tradizionale. Un modo come un altro per connettere il contesto del battle royale alle radici di CoD…

Nuovi Perk ed equipaggiamento | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

Di chincaglieria con cui trastullarvi ce n’è parecchia: nuovi Perk tra vestiario e non, nuovi Stivali e nuovo equipaggiamento in generale. L’antenna ad alto guadagno riduce lo zoom sulla minimappa per voi e i vostri alleati lasciando i nemici sul radar più a lungo, mostrando i ping dell’equipaggiamento dei compagni. A metà stagione arriverà una mina in grado di piazzare un localizzatore sui nemici. Il gilet da pistolero, disponibile al lancio, vi rende specialisti nelle armi secondarie senza slot per armi primarie e ricarica la stamina a ogni eliminazione, oltre a migliorare la velocità della ricarica (che si può effettuare durante gli scatti). L’attrezzatura d’assalto modulare vi permette di rifornirvi di oggetti letali e tattici dai giocatori sconfitti. Il portatore di compressione rigenera salute dopo eliminazioni o catture, riducendo i malus subiti dai gas. Infine, gli stivali rinforzati vi rendono immuni alla riduzione del movimento.

Zombies | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

La storia di Dark Aether prosegue come missione di salvataggio per la dottoressa Jansen. Si è aperta una porta: la Terza Frattura, accessibile tramite diverse reliquie sparse per la mappa. Tra i relativi progetti per armi abbiamo i detonatori elettrificati per gli esplosivi, una maschera antigas dorata per rigenerare la salute e il berretto da sergente con cui mascherarvi da mercenari con tutti i bonus che questo comporta. Sono inoltre previste nuove sfide: avrete bisogno di tutte le ricompense possibili se vorrete avere la meglio sul signore della guerra Rainmaker, rintanato sull’isola di Rahaa. Il suo complesso non è impegnativo da raggiungere, un po’ di più se vorrete farlo tutti interi. La guerra contro i non morti non ha mai fine…

Nuove armi | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

Ora sì che si ragiona: abbiamo quattro nuovi giocattoli per voi. Il primo, il mitragliatore FJX Horus, è versatile nel suo unire una notevole cadenza di fuoco alla mobilità migliore possibile. Settore 8 del Pass Battaglia. In seguito c’è il fucile di precisione MORS, o Military Operated Rail Sniper, maneggevole ma con un considerevole output di danni. Settore 4 del Pass Battaglia, metà stagione. L’arma da mischia Gladiatore è rapida come un Karambit ed altrettanto dannosa. Settore 15 del Pass Battaglia. Infine, il fucile d’assalto BAL-27 può essere letale a distanze ravvicinate grazie anche al suo rinculo ridotto, con caricatori da 60 colpi ciascuno. Arriverà solo a metà stagione.

Battle royale: la zona di guerra | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

Okay, parliamo espressamente di Warzone ora. Limitiamoci allo stretto indispensabile per Rebirth Island: l’isola è ora occupata dal Gruppo Konni, ma per il resto i punti di interesse sono gli stessi. Più o meno: l’atollo ha ricevuto una nuova mano di vernice, oltre alla possibilità di nuotare (e meno male!) come non era prima possibile. Quando gli scanner biometrici sono attivi nelle strutture di comunicazione, attivandoli otterrete una scheda che reca il vostro nome da Operatore, quello del clan e il livello di accesso occupando uno slot dello zaino. Il beneficio consiste nel menù speciale di acquisto ottenibile mediante la scheda.

La “rinascita” delle modalità | Le novità della stagione 3 per Call of Duty: Modern Warfare III e Warzone

La nuova modalità Rebirth Resurgence ora disponibile fissa il numero massimo di giocatori per partita a quota 44, e consiste in un match Resurgence su una mappa molto più piccola. A metà stagione, la variante Loaded che include il loadout già in partenza, senza alcuna caccia al loot. Con lo stesso aggiornamento vedremo anche la versione Lockdown, in cui occorre catturare e controllare zone limitando ulteriormente il massimo di giocatori a 28. Gli eventi della mappa includono i raid aerei su alcuni punti di interesse (faro, prigione e cisterna dell’acqua), la possibilità di preferire una redditizia arrampicata sul tetto agli scontri mortali nel Gulag, e infine la Preveggenza con cui prevedere il cerchio della zona sicura una volta raggiunto un tot di eliminazioni.

Pass battaglia

Chiudiamo le novità della stagione 3 di Modern Warfare III e Warzone con tre parole: smoke weed everyday! Arriva Snoop Dogg come Operatore, tra le oltre 100 ricompense del Pass Battaglia. Il quale, per la cronaca, consente di ottenere fino a 1400 punti CoD avanzando di Settore in Settore. Il BlackCell, poi, comprende tutto questo in aggiunta all’operatore Stasis, una partenza avvantaggiata saltando diversi Settori e quattro opzioni offensive. Trattasi del progetto d’arma animato BAS-B “All that glitters BlackCell”, dell’effetto di morte “Desync Dismemberment”, della mossa finale “Double Barrel Disrespect” e del progetto Frag Grenade “Aggressive Action”. Le skin operatore, poi, sono 11, mentre la versione alternativa “Snoop Dawg” del rapper è esclusiva agli acquirenti di BlackCell.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati d'aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.