Borderlands: è in sviluppo presso Gearbox il nuovo capitolo

Nei giorni scorsi erano trapelate delle indiscrezioni riguardanti l’arrivo di un nuovo capitolo per la celebre saga videoludica di Borderlands. Questi rumor indicavano come coinvolto nello sviluppo del gioco (o dei giochi) anche il team della Gearbox Software e, tramite il proprio account twitter, il CEO Randy Pitchford ha confermato oggi la veridicità di queste voci.

Tramite i suoi tweet, Randy Pitchford non si è però limitato a confermare il coinvolgimento della sua Gearbox nella realizzazione del nuovo capitolo di Borderlands, ma ha anche specificato come la sua azienda sia la principale responsabile dello sviluppo di tutti i futuri giochi della saga. Sempre nello stesso tweet, in chiusura, Pitchford afferma anche che: «stanno lavorando su quello grande», spazzando via ogni possibile dubbio sull’avvenuto avvio del lavoro di sviluppo di Borderlands 4.

More: We are definitely working on some amazing stuff that, I hope, will surprise and delight you. Plug: if anyone out there has Skills-To-Pay-Bills and wants to get in on some Borderlands action, we're working on the big one 🙂 https://t.co/Pp5iTUBwAt https://t.co/ExjXEbU30R

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 6, 2021