Owen Wilson: reciterà nel film Secret Headquarters

Dopo Loki parliamo ancora di supereroi per Owen Wilson, che reciterà nel film Secret Headquarters

L’ultimo periodo vede il grande ritorno sugli schermi di Owen Wilson. Ha fatto parlare molto di sé la presenza nella terza serie originale Marvel Loki, in uscita a giugno su Disney+; e pare ci siano altri supereroi all’orizzonte. L’attore sarà infatti nel cast di Secret Headquarters, film diretto dal duo di registi di Project Power, Henry Joost e Ariel Schulman.

Owen Wilson: dettagli sul nuovo film Secret Headquarters

Il candidato all’Oscar e al Golden Globe Owen Wilson reciterà in Secret Headquarters diretto da Henry Joost e Ariel Schulman. Jerry Bruckheimer (Pirati dei Caraibi, Bad Boys, Top Gun) e Chad Oman (Coyote Ugly, Remember the Titans) co-produrranno il film basato su una sceneggiatura di Joost, Schulman, e il drammaturgo Josh Koenigsberg.

L’idea nasce da una sceneggiatura originale di Christopher Yost (che ha lavorato con il film Thor: Ragnarok, Max Steel e Masters of the Universe), su cui i due registi stanno lavorando. La storia segue un ragazzo che scopre una struttura segreta all’interno della sua casa: qui abitano i supereroi più potenti del mondo. Quando dei cattivi decidono di attaccare la struttura, lui ei suoi amici devono prepararsi per difendere il quartier generale degli eroi.

Non sono ancora state diffuse informazioni su quale sarà il ruolo di Wilson nella storia, se quello dell’eroe protagonista, di uno dei malintenzionati o altro ancora.

Intanto, Loki a parte, quest’anno Wilson ha recitato anche in Bliss insieme a Salma Hayek ed è impegnato nelle riprese di Paint di Brit McAdams. Presto lo vedremo al fianco di Jennifer Lopez nella commedia romantica della Universal Marry Me. Entro la fine dell’anno, inoltre, Wilson si riunirà anche con Wes Anderson per il suo ultimo film The French Dispatch, che presenta un cast impressionante che include anche Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan e molti altri.