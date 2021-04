Biomutant: il mondo di gioco si mostra in un nuovo trailer

Finalmente, dopo anni di attesa, Biomutant è prossimo alla sua uscita: nell’attesa, THQ Nordic ha pubblicato oggi un nuovo trailer in cui possiamo ammirare il mondo di gioco in tutta la sua bellezza

L’attesa sta finendo, tra poco meno di un mese Biomutant arriverà nei negozi (fisici e digitali), e tutti coloro che hanno posato gli occhi sul progetto con fervente interesse potranno posarci le mani sopra. In vista di quest’uscita, sul canale del publisher THQ Nordic è stato oggi pubblicato un nuovo trailer di Biomutant, in cui possiamo osservare il mondo di gioco, in tutti i suoi ambienti e in tutti i suoi colori sgargianti. Proviamo ad analizzarlo insieme nel dettaglio!

Cosa vediamo nel nuovo trailer di Biomutant

Nel trailer si possono notare vari località e biomi diversi, insieme a qualche elemento di gameplay che di sicuro si rivelerà interessante. Tra tutti quegli ambienti diversi tra di loro, insieme alle città, ai villaggi e alle rovine visibili, possiamo notare come l’ambiente di gioco sarà totalmente diversificato: passeremo da montagne innevate a grandi distese pianeggianti, dalla città in un giorno di pioggia alla palude dall’atmosfera strana. Inoltre, possiamo vedere il protagonista che si sposta con vari mezzi di trasporto: il mecha, la moto ad acqua, la mongolfiera e la paravela (che sembra essere molto vicina, concettualmente, a Breath of the Wild) sono i mezzi che vengono mostrati nel video in questione.

Vi sono chiaramente anche altri elementi di gioco presenti in questo nuovo trailer di Biomutant, tra cui, per esempio, varie cavalcature che si potranno usare per viaggiare nel mondo di gioco. Pur non essendo la cosa più sbalorditiva da un punto di vista tecnico, in base a quel che possiamo osservare nel video, si può dire che l’impatto visivo sembra ottimo: a farla da padrone sono i panorami, insieme all’alternanza di colori molto accesi.

Se volete rimanere aggiornati su Biomutant e tutte le più importanti notizie del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.