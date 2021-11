Beyond a Steel Sky: disponibile un nuovo dev diary sulla lore!

Tramite comunicato stampa, Microids ha condiviso con noi un nuovo dev diary dedicato a Beyond a Steel Sky, dove gli sviluppatori ci spiegano qualcosa di più sulla lore del titolo

Nel 1994 molti di voi non erano ancora nati, ma chi c’era forse si ricorderà di un’avventura grafica chiamata Beneath a Steel Sky. Rimasterizzata poi nel 2009, in una versione per iOS, la serie è rimasta silente per diverso tempo. Questo fin quando Microids non ne ha annunciato un sequel, Beyond a Steel Sky, che sin dai primi trailer ci ha convinti e catturati. In Beneath a Steel Sky il protagonista era Robert Foster, rimasto completamente solo con il suo amico Joey, un’Intelligenza Artificiale che ha costruito da bambino. I due arrivano a Union City, dove devono riuscire a salvare i cittadini oppressi da una dittatura istituita dal LINC, l’I.A. che controlla ogni aspetto della vita delle persone. In Beyond a Steel Sky, Robert torna a Union City dieci anni dopo gli eventi del gioco originale, ma la trova completamente cambiata. Un’utopia, sembrerebbe, in cui le persone sono felici.

Tramite comunicato stampa, Microids ha condiviso con noi nelle scorse ore un nuovo dev diary dedicato al titolo in arrivo il prossimo 30 novembre sulle console, dopo un periodo di più di un anno su PC, che ci consentirà di scoprire qualcosa di più sulla lore del gioco. Il titolo è stato creato da Charles Cecil, CEO & Game Director di Revolution Software nonché creatore della serie Broken Sword, con la direzione artistica di Dave Gibbons, leggendario disegnatore di fumetti come Watchmen. Vi lasciamo il video qua sotto.

Beyond a Steel Sky ci svela qualcosa in più su di sé nel nuovo dev diary

Charles Cecil affronta, in questo dev diary, lo studio effettuato per la creazione della lore di gioco. Ovviamente, il nodo principale era la coerenza con il capitolo precedente:

Abbiamo voluto che tutti gli elementi fondamentali, tutta la lore e lo spirito di Beneath a Steel Sky fossero presenti come parte del gameplay, in modo che i giocatori possano immergervisi mentre risolvono enigmi e proseguono nella storia.

Per i giocatori che vorranno scoprire ancora di più sulla lore della serie, il gioco include due musei: il Museo di Storia Contemporanea, dedicato alla tradizione di Beyond a Steel Sky, e il Museo di Storia Antica, dove si può scoprire di più su Beneath a Steel Sky. Charles ha aggiunto, in merito:

Speriamo che i giocatori apprezzino queste due speciali location, perché offriranno loro la possibilità, se lo vorranno, di immergersi ancora di più nel gioco. Da parte nostra, abbiamo fatto in modo che tutto quello che serve per proseguire nel gioco possa essere appreso nel corso del gameplay, ma abbiamo voluto creare un’occasione irripetibile per trasmettere tutti i segreti della serie. Sono davvero entusiasta di poter portare Beyond a Steel Sky su console e so che il gioco piacerà sia ai nuovi giocatori che ai vecchi fan.

Avete visto il dev diary di Beyond a Steel Sky che Microids ha condiviso qualche ora fa? Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!