Bethesda: l’uscita di Fallout 5, The Elder Scrolls VI e Starfield tra i temi di un’intervista

Todd Howard in un’intervista parla dei motivi che hanno portato Bethesda a dare priorità all’uscita di Starfield, piuttosto che Elder Scrolls VI o Fallout 5

Tra pochi giorni la nuova edizione di The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition celebrerà i dieci anni d’uscita del quinto capitolo. Mentre una porzione di Bethesda rimane al supporto di The Elder Scrolls Online e Fallout 76, buona parte dei team si trova adesso al lavoro sui prossimi titoli dell’azienda. Rinforzata anche dall’acquisizione effettuata da Microsoft, Bethesda sembra puntare tutto sui suoi futuri giochi, e nel corso di un’intervista di Todd Howard ad IGN sono emerse alcune cruciali rivelazioni su cosa abbia spinto il director a decidere su quale titolo dare priorità d’uscita: Starfield, Elder Scrolls VI o Fallout 5.

Prima l’uscita di Elder Scrolls VI, Fallout 5 o Starfield?

Nell’intervista, Todd Howard ammette che il lungo periodo di distacco tra Skyrim ed un sequel non sia considerabile una cosa positiva, né da replicare con Fallout 5, ma altri progetti come Fallout 76 hanno avuto la precedenza, e Howard crede che, se avessero dato priorità a TES 6 non avrebbero potuto creare qualcosa di realmente nuovo come Starfield.

Concluso lo sviluppo di Fallout 4 nel 2015, lo studio ha ritenuto fosse il momento giusto per vagliare nuovi orizzonti. L’idea alla base di Starfield doveva essere colta al volo, poiché mentre The Elder Scrolls VI e Fallout 5 in quel periodo avrebbero potuto farsi attendere, Bethesda non poteva permettersi di rimandare l’uscita di un nuovo progetto proprio quando aveva la possibilità di realizzarlo.

Nonostante sia Starfield che The Elder Scrolls VI siano stati annunciati durante l’E3 2018, era piuttosto evidente come il titolo su cui si sarebbe concentrata maggiormente Bethesda sarebbe stato il primo tra i due: ciò stava a significare un’attesa ancora lunga per il sesto episodio, e un grande punto di domanda riguardo Fallout 5.

Tuttavia, questo non ha escluso delle indiscrezioni su TES: VI, come l’utilizzo di un nuovo motore grafico, e Todd Howard accenna ad una maggiore concentrazione che verrà posta su un’interattività tra gli NPC ed i giocatori. Il director dice di voler essere sicuro di star facendo le cose al meglio anche se ciò richiederà più tempo, speranzoso nel vedere The Elder Scrolls VI come un titolo che possa portare la serie su vette più alte una volta uscito. Todd Howard ha potuto solo confermare anche futuri piani per Fallout 5, dichiarando la devozione di Bethesda al singleplayer.

