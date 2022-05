Bayonetta 3: l’ultimo periodo d’uscita reso noto è stato confermato

Nel corso di una riunione con gli azionisti Nintendo ha confermato i dettagli già noti riguardo il periodo d’uscita di Bayonetta 3

Bayonetta 3 di PlatinumGames è in sviluppo da molto tempo (troppo, direbbe larga parte della community videoludica). Inizialmente annunciato ai The Game Awards 2017, l’attesissimo titolo si è finalmente mostrato in qualche video di gameplay l’anno scorso insieme a una finestra di rilascio nel 2022. Per scongiurare i timori di chi ha paura che il gioco sia rimandato ancora, Nintendo ha rivelato oggi nei suoi risultati finanziari per l’anno fiscale terminato a marzo 2022 che Bayonetta 3 arriverà ancora quest’anno e quindi l’ultimo periodo d’uscita reso noto sarebbe fortunatamente confermato.

Bayonetta 3: il periodo d’uscita resta fissato al 2022

L’annuncio è stato inserito nella diapositiva dei “titoli precedentemente annunciati” della presentazione insieme a giochi come Mario Strikers: Battle League, Monster Hunter Rise: Sunbreak (che riceve alcuni nuovi dettagli oggi), Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3. Bayonetta 3 non è certo l’unico titolo senza una data di uscita nota, Pokemon Scarlatto e Violetto (dei quali vi abbiamo parlato in questo articolo), ad esempio, sono ancora previsti per la fine del 2022.

Nintendo ha anche confermato negli stessi risultati finanziari che la console ibrida Switch ha venduto 107,65 milioni di unità in tutto il mondo, insomma, un successo veramente incredibile che si attesta sulle stesse cifre fatte registrare da altre storiche portatili targate Nintendo. La casa di Kyoto ha poi fornito numeri di vendita aggiornati per Mario Kart 8: Deluxe e Animal Crossing: New Horizons insieme a Kirby and the Forgotten Land e Metroid Dread.

