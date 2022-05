FIFA 23: ecco il nuovo titolo del gioco!

Sembra proprio che la crescente tensione tra FIFA ed Electronic Arts porterà ad un nuovo titolo per “l’edizione” 23 del celeberrimo gioco di calcio

Come si suol dire, tutti i nodi alla fine vengono al pettine, e la stessa cosa sembra valere per l’iconico gioco di calcio (qui troverete la nostra recensione del capitolo più recente) ed Electronic Arts (che pubblicò anche diversi capitoli di Medal of Honor tra i vari). Il prossimo FIFA 23 avrà dunque un nuovo titolo? Scopriamolo assieme!

FIFA 23: il nuovo titolo uscirà entro la fine dell’anno

Stando alle prime voci, ora confermate, FIFA 23 avrà un nuovo titolo dato che la lunga partnership con la Electronic Arts è giunta al capolinea dopo anni di onoratissimo servizio. Pare infatti che, dal prossimo anno in poi, tutti i prossimi giochi calcistici si chiameranno EA SPORTS FC (ovviamente seguiti dall’anno corrente).

La Electronic Arts ha però rassicurato i fan dicendo che le modalità di gioco, le squadre, i tornei eccetera rimarranno invariati visto che la partnership esclusiva con protagonisti assoluti del settore calcistico quali Premier League, Bundesliga, Serie A e così via è ancora valida. A tal proposito è stato proprio Cam Weber della EA Sports a dichiarare che:

Questa nuova piattaforma indipendente porterà nuove opportunità: innovare, creare ed evolvere. Questo è molto più di un semplice cambio di simbolo: come EA SPORTS, ci impegniamo a garantire che EA SPORTS FC sia un simbolo di cambiamento. Ci dedichiamo a reinvestire in modo significativo nello sport e siamo entusiasti di lavorare con un numero ampio e crescente di partner per espanderci verso nuove esperienze che portino gioia, inclusività ed immersività ad una comunità globale di fan. Non vedo l’ora di condividere maggiori dettagli su questi piani nei prossimi mesi.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere come sarà il prossimo gioco sportivo targato EA