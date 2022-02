Pokémon Scarlatto e Violetto – il trailer rivela il periodo di uscita

L a nona generazione è quasi qui: Pokémon Scarlatto e Violetto ci portano in Spagna con un trailer dal sapore ellenico e un periodo di uscita!

Citando il compianto Fabrizio Frizzi, “doveva succedere che succedesse” ed è infatti accaduto: il Presents di oggi si è concluso con un autentico present, ovvero un trailer il cui regalo è stato non solo l’esistenza di Pokémon Scarlatto e Violetto ma anche il suo periodo di uscita. Dopo la discussa e travagliata ottava generazione (ovvero Spada, Scudo, Diamante Lucente, Perla Splendente e, infine, il prequel ambientato a Hisui), la serie più lucrativa in mano alla Grande N sta per appendere due nuovi fiocchi alla porta. Possiamo già mettere insieme diverse informazioni in base a quanto abbiamo visto, ma riassumeremo le più salienti.

L’uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto: che trailer!

Il trailer che potete vedere qui sotto non solo svela l’esistenza di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma anche il periodo previsto per l’uscita dei due giochi. Si parla, in una mossa che ha messo sull’attenti i più caustici tra i fan del franchise, della fine di questo stesso anno. Nonostante l’indubbia grande ambizione di Leggende Pokémon: Arceus, dunque, abbiamo già una nuova grande avventura all’orizzonte, sebbene resti ancora da vedere se si tratta di una formula di gioco interamente open world o se vedremo di nuovo un game design “ibrido” comprensivo di percorsi lineari.

Possiamo già scorgere i tre starter del gioco: un piccolo mammifero come compagno iniziale di tipo erba, un rettile per il tipo fuoco e infine un pennuto per il tipo acqua. In quanto all’ambientazione, dovremmo trovarci a sud di Galar: una mappa nella casa del giocatore lascia infatti ben intendere che stavolta sarà la Spagna a presentarsi in salsa Pokémon. Sarà la seconda volta, dunque, in cui vedremo una regione confinante con un’altra dai tempi di Pokémon Versione Oro e Versione Argento con il duo Kanto-Johto. Una cosa è certa: pur con la speranza di vedere una trasposizione dell’Italia, la nostra curiosità è già tutta per queste due nuove avventure.

