Battlefield 2042: ecco una panoramica con tutte le novità

Nella giornata di ieri è stato diffuso il trailer in cui EA e DICE hanno ufficialmente annunciato il gioco. Nonostante il trailer non abbia mostrato praticamente nulla sul gioco se non il tipo di immaginario, il contesto bellico, la presenza di eventi atmosferici estremi e qualche veicolo, gli sviluppatori DICE hanno aggiornato il sito ufficiale con altre informazioni sul titolo. Ecco dunque una panoramica sulle novità del nuovo Battlefield 2042.

Mappe, modalità e specialisti in questa breve panoramica su Battlefield 2042

Battlefield 2042 si propone sulla carta come un degno successore dei precedenti capitoli. Battaglie campali con un elevato numero di giocatori, una grande varietà di mezzi e armi disponibili, oltre che ad eventi che mutano le condizioni ambientali. Da queste premesse possiamo intuire tante situazioni diverse e delle partite che promettono di non annoiare mai. Per quanto riguarda le modalità, questo Battlefield 2042 dimentica la campagna in singolo per concentrarsi solo sul multiplayer. Ritornano conquista e sfondamento, oltre alla nuova modalità Zona pericolosa, che sarà svelata probabilmente il 13 giugno nell’evento Microsoft. Le mappe saranno ancora più estese e spettacolari.

Su un totale di 7 mappe, ognuna avrà al suo interno diverse aree di combattimento distinte e progettate per essere attraversate dai numerosi veicoli. Altra novità è il mondo dinamico. Da quanto è stato suggerito, sembra che le mappe di gioco cambino drasticamente volto in seguito, oltre che dalle azioni dei giocatori, anche da eventi ambientali eccezionali che faranno cambiare strategia ai giocatori e li faranno adattare alle nuove condizioni. L’equipaggiamento dei soldati si allargherà rispetto a quello degli ultimi capitolo della saga introducendo armi, veicoli, jet, elicotteri ed equipaggiamento all’avanguardia, ispirati al futuro del 2042.

Ritornano gli specialisti, basati sulle classiche 4 classi di Battlefield, questi avranno delle abilità uniche seppur mantenendo per ognuno la personalizzazione del loadout. Per concludere, la roadmap del titolo seguirà il solito andamento stagionale, ciascuna delle quali durerà circa 3 mesi. Ogni stagione sarà accompagnata da un battlepass gratuito e uno a pagamento. Questa era una breve panoramica sul prossimo Battlefield 2042. Nell’attesa di altre novità attendiamo l’evento di Microsoft in cui verrà mostrato per la prima volta in gameplay del titolo.

