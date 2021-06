OneDevice: il primo smartphone “alla mano”

OneDevice è un progetto in via di sviluppo firmato dal francese Pierre-Louis Boyer che, stanco delle dimensioni raggiunte dagli smartphone odierni, propone una sua visione

Come tutti sappiamo i telefoni odierni hanno raggiunto una capacità di elaborazione tale da essere paragonabili ad un qualsiasi computer. Si pensi alla categoria degli smartphone da gaming, equipaggiati con quantitativi di memorie RAM inimmaginabili rispetto ad un lustro fa.

Per non parlare dei loro processori, capaci di fornire prestazioni eccelse in qualsiasi circostanza, persino nelle stressanti operazioni di montaggio video. L’esponenziale miglioramento delle capacità di calcolo è andato di pari passo con l’aumento delle dimensioni di questi device, ormai divenuti estensione di noi stessi. Se fino allo scorso decennio le aziende si spalleggiavano per offrire il dispositivo più piccolo e potente, oggi il primo membro dell’equazione non viene più considerato. Ne sono esempio gli Asus ROG Phone, con una dotazione hardware impareggiabile ma con dimensioni tali da rendere difficile non sentirli in tasca (se non addirittura inserirli nella suddetta). Ed ecco quindi l’idea alla base di OneDevice, un dispositivo compatto senza però rinunciare ad una componentistica di tutto rispetto.

Come si può vedere dalla foto, essendo considerevolmente più stretto e basso rispetto alla maggioranza dei dispositivi attuali, permetterà una presa più comoda oltre che di poter toccare con il pollice l’intera estensione dello schermo senza alcuna difficoltà. Per chi ha mani piccole, quindi, potrebbe rappresentare un’ottima soluzione questo smartphone, semmai dovesse arrivare a concretizzarsi. Ma non si limita solo a questa caratteristica di design, perché il OneDevice monterà 2 display.

OneDevice: caratteristiche tecniche

Il pannello frontale sarà un OLED da 4,7″ HD+ (720 x 1280p), mentre quello secondario, posizionato sul retro, sarà un e-Ink delle medesime dimensioni. Quest’ultimo permetterà di leggere libri o controllare i messaggi in arrivo da WhatsApp ad esempio, risparmiando batteria visto il consumo irrisorio di questa tipologia di schermo. Il comparto fotografico sarà gestito da una “flipcamera”, soluzione del tutto simile a quanto visto con l’Asus Zenphone 7/8. Il resto della potenziale scheda tecnica vede Android 10 come sistema operativo, un processore Octa-Core 2,3GHz coadiuvato da 6GB di RAM e 128GB di memoria ROM. Il tutto ad un ipotetico prezzo di lancio di ~300€, abbastanza contenuto tenendo a mente le singolarità di questo prodotto.

