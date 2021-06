Battlefield 4: il titolo EA disponibile gratis per PC, come riscattarlo

Il titolo sparattutto Battlefield 4 di EA è gratis per PC, grazie a Prime Gaming. Vediamo assieme come riscattare il titolo e scaricare il gioco

A giorni dall’annuncio del nuovo capitolo, Amazon Prime e Twitch rendono disponibile una nuova offerta per tutti i giocatori PC: Battlefield 4 è disponibile gratis grazie all’offerta di Prime Gaming. In questo articolo vi mostreremo come riscattare l’offerta ed aggiungere il gioco alla vostra libreria videoludica. Nonostante la sua età, il gioco ha riscontrato un grande successo dalla comunità videoludica, tanto da essere ancora giocato su PC e tanto successo da regalarlo.

Battlefield 4: come riscattarlo gratis

Per riscattare il titolo, bisognerà avere un account Origin, un account Amazon Prime ed un’account Twitch. La collaborazione tra gli ultimi due denominata “Prime Gaming” consente ai giocatori PC di riscattare mensilmente offerte e bonus per i propri titoli. Una volta creato l’account Amazon Prime e l’account Twitch, sarà necessario eseguire l’accesso e collegare i due account tramite questo link. Eseguito l’accesso, potremmo scorrere nella lista delle ricompense disponibili e cliccare sul gioco di nostro interesse. L’offerta include l’edizione Standard di Battlefield 4 e sarà disponibile fino al 21 giugno e, una volta riscatta la chiave, sarà possibile associarla all’account Origin proprio fino al 21 giugno.

Fatto ciò, avremo una schermata di fronte a noi col pulsante “Riscatta ora”. Premuto il pulsante, il sito ci fornirà una chiave che ci permetterà di associare la licenza del gioco al nostro account Origin. Per fare ciò, dovremo aver installato il relativo client sul nostro PC scaricando l’applicazione dal relativo sito. Completato il download e l’installazione, dovremo recarci nel menù superiore, selezionare la voce “Origin” e selezionare la voce “Riscatta codice prodotto“. Si aprirà una finestra pop-up che ci chiederà la chiave del gioco (quella che ci ha fornito Prime Gaming). Inserita la chiave, il titolo apparirà nella libreria giochi pronto per essere scaricato.

Avete riscattato il Battlefield 4 gratis dunque? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, restate sintonizzati su tuttoteK e inoltre vi invito a seguire la nostra sezione videogiochi per non perdere nessuna novità. Per acquistare i relativi DLC di questo capitolo della saga, potete dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.