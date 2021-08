Back 4 Blood: un video mostra 20 minuti di gameplay

È stato pubblicato un video di 20 minuti dedicato al gameplay di Back 4 Blood, il seguito spirituale dello sparatutto co-op Left 4 Dead

Possiamo finalmente farci un’idea più precisa riguardo al gameplay di Back 4 Blood, il nuovo gioco sparatutto dei Turtle Rock Studios, già autori del cult Left 4 Dead, di cui questo nuovo titolo vuole infatti essere un seguito spirituale. Nonostante la sua uscita ufficiale sia stata rimandata al prossimo autunno, la pubblicazione di una versione open beta ha permesso ad alcuni giocatori di provare il titolo in versione provvisoria. Proprio da una di queste prove deriva il video di circa 20 minuti tramite il quale possiamo dare un’occhiata al gioco in azione.

Back 4 Blood: ecco il video dedicato al gameplay

Il video di gameplay estratto dalla prova della open beta di Back 4 Blood è dedicato alla modalità PvE del gioco; come sappiamo, questo comprenderà anche una modalità PvP. La prima mappa che possiamo vedere nel filmato propone come ambientazione una campagna infetta dai nidi dei ridden (così sono chiamati gli zombie nel gioco), mentre la seconda vede i protagonisti attraversare un bosco sino a raggiungere una chiesa abbandonata dove barricarsi per sfuggire all’assalto dei morti viventi. Le meccaniche di gioco, come era facile aspettarsi, ricordano molto Left 4 Dead.

La versione beta del gioco è accessibile a coloro che hanno effettuato il pre-ordine del gioco e per i giocatori che si sono registrati per ottenere l’eary acces. La versione provvisoria è stata resa disponibile ieri, giovedì 5 Agosto, e lo resterà sino al prossimo lunedì 9 Agosto. È già stato confermato un altro periodo di accesso alla open beta, che andrà dal 12 al 16 di Agosto.

