iGame GeForce RTX 3090 KUDAN è la GPU più costosa e potente che potreste acquistare!

iGame GeForce RTX 3090 KUDAN è davvero incredibile a partire dal suo design per arrivare alle prestazioni incredibili

Colorful ha presentato la sua scheda grafica di punta, l’iGame GeForce RTX 3090 KUDAN, appena poche settimane fa e i primi campioni sono già stati consegnati ad alcuni revisori selezionati. L’RTX 3090 KUDAN è la scheda grafica da gioco Ampere più costosa mai realizzata con un prezzo al dettaglio di ben 4999,99 dollari e vanta anche il design più folle tra tutte le varianti personalizzate presenti sul mercato.

La scheda grafica più performante e costosa che potreste mai acquistare!

Il colorato iGame GeForce RTX 3090 KUDAN è di fascia alta in tutti i sensi poiché le prestazioni, la potenza, i prezzi e il metodo di raffreddamento sono tra i più innovativi che possiate trovare. In quanto tale, ci sono grandi aspettative, ma solo quando il prodotto arriverà nelle mani dei 1000 fortunati possessori che sono disposti a sborsare 5 mila dollari per questo prodotto follemente potente si potrà sapere se c’è della carne nella brace o è tutto fumo.

In termini di design, Colorful è dotato di un rivestimento in alluminio lavorato a CNC che presenta un’estetica nera e argento in un fattore di forma a triplo slot e tripla ventola. Il rivestimento presenta diversi ingranaggi che sono stati precedentemente utilizzati anche sulle serie RTX 2080 Ti e GTX 1080 Ti KUDAN. La scheda ha anche un display a LED montato lateralmente che è presente anche sulla serie Vulcan-X di Colorful, ma questa è una versione più raffinata e dall’aspetto migliorato.

L’innovativo sistema di raffreddamento

Colorful presenta anche un design di raffreddamento ibrido e gli ingressi portano a un radiatore da 240 mm. Il radiatore dell’iGame GeForce RTX 3090 KUDAN include la pompa e ha tubi a maniche rigide che sono collegati all’ingresso/uscita sulla scheda. Una caratteristica interessante è che le porte del tubo possono essere spostate per facilitare l’installazione e ridurre la tensione durante l’installazione della scheda. Date le dimensioni di questa enorme periferica, è una funzionalità non indifferente che farà felici molti acquirenti. Ancora una volta, il radiatore è completamente opzionale poiché lo stesso raffreddatore ad aria presenta un design eccezionalmente ben costruito, ma per coloro che cercano un raffreddamento ancora migliore, il radiatore è presente all’interno del pacchetto.

Il dissipatore di calore è un grosso blocco con 6 diversi strati che comprendono sei tubi di calore ad alte prestazioni da 6 mm e una nuovissima tecnologia iGame Vacuum Copper Plate. Tutti i moduli DRAM G6X sull’iGame GeForce RTX 3090 KUDAN sono direttamente coperti dalla piastra di rame, fornendo una maggiore dissipazione del calore. Lo stesso vale per la piastra posteriore che incorpora un design in lega per una conduzione termica più rapida.

Tutta la vera potenza bruta

La Colorful iGame GeForce RTX 3090 KUDAN è inoltre dotata di una piastra posteriore a copertura totale ed è alimentata da una configurazione a triplo connettore a 8 pin che consente limiti di potenza GPU più elevati per gli appassionati di overclocking. Per quanto riguarda i clock e i dettagli di potenza, l’iGame KUDAN ha un boost clock fino a 1860 MHz e ha una potenza grafica fino a 500 W (420 W per impostazione predefinita).

Per quanto riguarda il PCB, la scheda utilizza una soluzione a 26 fasi (14+8+4) e la scheda stessa è un paradiso per gli overclocker. Per quanto riguarda le prestazioni, la scheda vede solo guadagni marginali con la configurazione predefinita, ma le temperature complessive sono scese fino a 15°C grazie al dispositivo di raffreddamento a liquido. La scheda non supera la barriera dei 55-60 °C mentre la Vulcan-X GeForce RTX 3090 raffreddata ad aria supera i 65-70 °C.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.