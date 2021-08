OUKITEL WP13: il miglior smartphone rugged 5G Sim Dual SIM

In questo articolo vi presentiamo OUKITEL WP13, uno smartphone rugged dal rapporto qualità prezzo eccezionale che non solo è protetto da schizzi, polvere e cadute, ma offre anche una camera termica a infrarossi e una doppia SIM 5G

Ormai come ben sappiamo la fotocamera è diventata il punto fermo di tutti gli smartphone. Infatti è proprio la fotocamera che di solito differenzia la fascia media da quella alta e bassa ed è l’aspetto di cui utente finale alla fine dei conti si rende conto più di tutto. Ma nessuno smartphone fa come OUKITEL WP13 che offre addirittura una videocamera termica ad infrarossi! Vediamo tutte le caratteristiche di questo smartphone davvero forte (in tutti i sensi).

Oukitel WP13: telefono rugged Dual 5G Sim con funzione termometro IR

Oukitel ha recentemente rilasciato uno degli smartphone rugged più desiderati sul mercato chiamato Oukitel WP13. Questo è un esempio perfetto di uno smartphone economico nel 2021, che offre ottime funzionalità e durabilità. Pertanto, ha catturato l’attenzione di tantissime appassionati e non. Il prezzo di lancio globale per Oukitel WP13 è di soli 199,99 dollari, il che lo rende una delle alternative migliori per il mercato degli smartphone rugged. Oukitel è un marchio con sede in Cina, di proprietà e gestito da Yunji Intelligent Technology Co. Il marchio si concentra sullo sviluppo di smartphone di alta qualità e durevoli, in particolare telefoni rugged, a prezzi accessibili per i consumatori. L’azienda si sforza anche di fornire innovazione per i consumatori e migliorare la loro vita.

Due delle caratteristiche più importanti presenti sono le doppie opzioni di connettività 5G e la funzione IR. Questo Oukitel WP13 sarà lo smartphone 5G più economico dotato di un design durevole nei prossimi mesi. Chiunque può utilizzare lo smartphone rugged per connettersi a una rete 5G ad alta velocità e sperimentare velocità sbalorditive. D’altra parte, questo telefono con termometro a infrarossi integrato può misurare la temperatura in modo abbastanza efficace, funzionalità molto utile durante questa epidemia di Covid-19. Dovete sapere che ogni corpo caldo emette radiazione infrarossa ad una certa frequenza. Così, grazie a particolari fotocamere sensibili a questa radiazione, si può stimare la temperatura degli oggetti e delle persone con ottima precisione. Sicuramente in questo periodo di pandemia avrete preso confidenza con i termometri ad infrarossi che non sono altro che fotocamere IR! E questo Oukitel WP13 funziona alla stesso modo. Quindi può essere utilizzato come termoscanner. Ma può essere utile anche in cucina per controllare la temperatura dell’olio o del forno.

Uno smartphone indistruttibile e potente

Questo telefono rugged con termometro è un’opzione perfetta e accessibile per la maggior parte delle persone. Ad esempio, può soddisfare le esigenze delle persone che lavorano in ambienti estremi. Possono continuare a utilizzare lo smartphone in tutta tranquillità senza paura di danneggiarlo. Questo perché sanno che questo telefono con termometro è ben protetto anche se incontra un incidente imprevisto. Le persone possono utilizzare questo smartphone Oukitel per escursioni, avventure all’aria aperta, nei cantieri o durante l’agricoltura. Anche i genitori che stanno cercando di acquistare uno smartphone per i propri figli possono prendere in considerazione questo smartphone. Oukitel WP13 è certificato per resistere a cadute fino a 1.5 metri quindi potrete portalo con voi al lavoro o in vacanza e in qualsiasi situazione senza paura.

L’Oukitel WP13 è dotato di una custodia per telefono impermeabile integrata. Quindi, è possibile per le persone che utilizzano questo smartphone utilizzare la fotocamera in modalità subacquea e scattare foto. Offre una migliore fotocamera subacquea per produrre immagini nitide. Questo è anche il miglior telefono con protezione antipolvere, impermeabile e antiurto disponibile a questo prezzo. Grazie alla protezione IP68 e IP69K (una delle più elevate) può essere immerso fino a 1.5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti, per scattare foto eccezionali. Offrendo anche la funzione di termometro a infrarossi con l’obiettivo di aiutare gli utenti a effettuare misurazioni della temperatura. Lo smartphone offre anche funzionalità dual SIM. Entrambe le schede SIM possono supportare il 5G contemporaneamente. Quindi, chiunque cerchi di acquistare un nuovo smartphone per 2021 può scegliere questo Oukitel WP13 che è al passo coi tempi. Lo smartphone offre uno chassis più sottile, ma sorprendentemente ha una batteria da ben 5280 mAh all’interno. Questa batteria può soddisfare tutte le esigenze energetiche del consumatore medio. Anche se una persona è costretta ad utilizzare lo smartphone durante il giorno, la durata della batteria sarà sufficiente ad arrivare a fine giornata.

Lo smartphone Oukitel WP13 offre una varietà di funzioni impressionanti agli utenti a un prezzo accessibile. Ad esempio, offre 128 GB di ROM, 8 GB di RAM, Android 11 e uno schermo di qualità HD da 6,52 pollici. Inoltre, questo smartphone è basato sul chip Mediatek Dimensity 700, noto per offrire prestazioni eccezionali. Questo smartphone sarà quindi in grado di soddisfare le esigenze di chiunque.

Oukitel WP13: le promozioni per il lancio

Come se non bastassero un ottimo prezzo di listino e delle caratteristiche di fascia alta, in occasione del lancio saranno attive diverse offerte speciali per questo nuovo smartphone. Acquistando infatti Oukitel WP13 nello store ufficiale di Aliexpress dal 9 al 15 di agosto a 199 dollari, i primi 300 ordini riceveranno in omaggio delle cuffiette TWS. Invece su Banggood, con il nostro codice sconto “BGOTWP13” potrete ottenere uno sconto speciale che porta il prezzo a 229 dollari tasse include, sempre dal 9 al 15 di agosto. Dalla sezione dispositivi mobili è tutto, continuate a seguirci!