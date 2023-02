Atomic Heart: ecco quale sarà il peso del gioco sulle console Xbox

Atomic Heart è disponibile già da ora in preload sulle console della linea Xbox, è emerso così il peso del gioco

Videoludicamente parlando, il 2023 è iniziato con il botto: una serie di titoli importanti in uscita uno dopo l’altro sta facendo la gioia della community (a partire da Hogwarts Legacy e il remake di Dead Space). Presto anche Atomic Heart si unirà a questa lista di titoli. L’RPG FPS d’azione open world di Mundfish è da tempo sui radar di molti giocatori e ora, dopo un ciclo di sviluppo tumultuoso e ritardi, è finalmente vicino al lancio. Ora, peraltro, Atomic Heart è disponibile in preload sulle console Xbox ed è quindi emerso il peso del gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Atomic Heart: il peso del gioco su Xbox è in linea con le dimensioni di altri titoli analoghi

Prima dell’uscita, Atomic Hearth è stato inserito in preload sulle console Xbox (ed è stato quindi rivelato il peso dello scaricamento). I giocatori che intendono partecipare al gioco il giorno dell’uscita possono effettuarne il download fin da ora, in modo da potervi accedere non appena si sbloccherà il giorno del lancio. Il gioco richiederà 78,66 GB di spazio di archiviazione libero su Xbox Series X/S e Xbox One, per cui è chiaro che si tratta di un titolo abbastanza corposo, in termini di dimensioni dei file di download, se non altro.

Non si sa ancora quando i pre-caricamenti saranno disponibili su PC e PlayStation, ma presumibilmente non ci vorrà ancora molto. Vi ricordiamo che Atomic Heart debutterà su Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC il 21 febbraio. Il gioco punterà a 4K e 60 FPS sulle console current-gen.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.