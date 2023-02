Scopriamo insieme, in questa guida dedicata a Dead Space Remake, come sbloccare il Finale Alternativo inserito da Motive Studio in questo rifacimento dell’opera del 2008: semplice, ma non immediato

Il mese di gennaio si è chiuso con l’uscita di Dead Space Remake, rifacimento dell’originale opera di Electronic Arts e Visceral Games datato 2008, arrivato su PC, PS5 e Xbox Series X | S lo scorso 27 gennaio. Un Remake che è stato particolarmente apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica, sia per l’effettiva qualità del titolo (di cui vi parleremo a breve, non manca molto!) sia perché, al netto di tutto, il primo Dead Space è oggettivamente il capitolo più apprezzato dell’intero franchise. Un franchise rimasto silente per anni, da quel 2012 in cui fece capolino Dead Space 3. E insomma, dai: ci stava tutto un ritorno in grande stile.

Un Remake… speciale

Dead Space Remake non è un rifacimento 1:1 dell’originale. Nonostante l’avventura (o per meglio dire, disavventura) di Isaac sull’Ishimura sia rimasta praticamente identica dal punto di vista narrativo, Motive Studio ha apportato alcuni accorgimenti strategici per alleggerire un gameplay sicuramente ancora solido, ma che aveva alcuni spigoli da limare ormai 15 anni dopo. Oltre a queste piccole modifiche, è stato aggiunto anche un finale alternativo, sbloccabile esclusivamente in New Game Plus. Come? Lo scopriamo insieme nei prossimi paragrafi.

Prima di tutto: completatelo! | Dead Space Remake: come sbloccare il Finale Alternativo

Tra le aggiunte più interessanti in Dead Space Remake rispetto all’originale troviamo, sicuramente, l’inserimento di un finale alternativo. Si tratta di un’aggiunta segreta che non inserisce nulla in termini di gameplay: non troverete dunque né nuovi boss, né tantomeno nuove aree esplorabili. Il tutto si esplica esclusivamente in qualche modifica a livello narrativo. Senza far spoiler, insomma, è un finale che va meglio ad incastrarsi con quanto si vedrà poi in Dead Space 2 (Remake in arrivo anche per il secondo capitolo?).

Per sbloccare il Finale Alternativo dovrete, innanzitutto, completare una volta la Campagna principale. Questo perché è possibile accedere a questo nuovo filmato soltanto in New Game Plus. L’altro prerequisito, e forse il più importante, è quello di aver raccolto tutti e dodici i Frammenti del Marchio sparsi nei vari Capitoli della Campagna (tranne che nel Capitolo 9 e nel Capitolo 12). Per conoscere la posizione di tutti i Frammenti del Marchio, potete riferirvi alla nostra guida specifica che potete raggiungere cliccando qui.

I Frammenti del Marchio | Dead Space Remake: come sbloccare il Finale Alternativo

I Frammenti del Marchio saranno disponibili soltanto in New Game Plus, quindi non affannatevi a cercarli se non avete già completato il gioco una volta. Sono oggetti collezionabili di forma allungata che, come tutti gli altri presenti nel gioco, proietteranno un ologramma ogni volta che Isaac sarà abbastanza vicino da attivarlo. Spesso avrete bisogno del potere cinetico del protagonista, ma vi abbiamo comunque spiegato tutto nella guida dedicata. Se presterete particolare attenzione nell’esplorazione, andando a sbirciare in ogni angolo dell’Ishimura, probabilmente non ne avrete neanche bisogno.

Una volta collezionati tutti e dodici i Frammenti del Marchio, per sbloccare il finale segreto dovrete terminare il gioco una seconda volta. Prima di farlo, però, dovrete assolutamente ricordarvi di portarli tutti quanti nella stanza del capitano B. Mathius, al terzo piano della sezione delle “Stanze dell’equipaggio”. Potrete portarceli tutti insieme o un po’ per volta, fate voi. L’importante è che, quando vi avventurerete nella fase finale del gioco, li abbiate già posizionati tutti.

Buon divertimento!

E questo è quanto per quel che riguarda il come sbloccare il finale alternativo aggiunto da EA Motive in Dead Space Remake. Fateci sapere se lo avete già visto e che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!