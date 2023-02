Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito: il ritorno di Lili Horváth nelle sale italiane

Il film di Lili Horváth, Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito, nelle sale italiane dal prossimo 2 marzo. L’enigmatica trama controversa, ricca di passione e ossessione. Per l’occasione di seguito il trailer e il poster ufficiale

Grande ritorno per la regista ungherese Lili Horváth, con la pellicola Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo. Presentato alla 77° Mostra del Cinema di Venezia e proiettato al 45° Festival di Toronto nella sezione Contemporary World Cinema; sarà disponibile il prossimo 2 marzo nelle sale italiane grazie al contributo di Cineclub Internazionale Distribuzione.

Noto per aver concorso agli Oscar 2021; una storia d’amore controversa ed enigmatica, a metà tra la passione e l’ossessione. Con attrice protagonista Natasa Stork; ecco di seguito per l’occasione il trailer.

Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito: le grandi ossessioni delle donne

Dopo l’esordio con The Wednesday Child; Lili Horváth si cimenta in una storia d’amore controversa, dipanata in una trama enigmatica, complessa e piena di suspence.

Secondo lungometraggio; Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito, trae la sua matrice d’origine dalle grandi figure femminili della storia del cinema, smosse dalle ossessioni di passioni. Così come dichiara la stessa Lili Horváth:

Nello sviluppo di questo personaggio così complesso e affascinante, mi sono ispirata a personaggi di donne guidate da grandi ossessioni. Dalla protagonista del dramma ‘Käthchen’ di Heinrich von Kleist, a Madeleine di ‘La donna che visse due volte’ di Hitchcock, o ancora ‘Adèle H.’ di Truffaut, alle protagoniste femminili dei film di Kieslowski

Al centro della vicenda troviamo Marta; brillante neurochirurga di 40 anni. Un giorno, nel corso di un’importante conferenza medica; si innamora perdutamente di un medico ungherese. Da quel momento la sua vita cambia radicalmente, e un fuoco nuovo e potente accende in lei qualcosa.

Decisa a seguire i forti venti di passione; abbandona la promettente carriera da chirurga negli Stati Uniti trasferendosi a Budapest per stare insieme all’uomo che ama. Ma all’appuntamento, lui non si presenta. Marta inizia disperatamente a cercarlo e quando finalmente lo trova, l’uomo le dice che non si sono mai visti prima.

