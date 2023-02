Hogwarts Legacy: dove comprarlo a poco prezzo

Hogwarts Legacy è alle porte (e per alcuni è già disponibile), in questo articolo andremo a mostrarvi dove comprarlo a poco prezzo

Hogwarts Legacy è alle porte, il prossimo 10 febbraio sarà il day one ma, alcuni, hanno già avuto la possibilità di mettere le mani sul titolo avendo acquistato la deluxe edition. In molte live streaming, infatti, è possibile seguire il gameplay del titolo ambientato nell’universo di Harry Potter. In questa news, però, andremo a individuare come trovare Hogwarts Legacy a poco prezzo e dove comprarlo.

Hogwarts Legacy a poco prezzo: dove comprarlo a meno di 50 euro!

Il nuovo action-GDR ambientato nel mondo ideato da J.K.Rowling è sulla bocca di tutti e l’industria videoludica sta vivendo un momento di grandissima popolarità anche tra i non fan del mezzo ma semplicemente fan del film o dei libri. Hogwarts Legacy è comunque un titolo che è possibile acquistare a poco prezzo, ma dove comprarlo? Segnaliamo, su tutti, l’offerta di Kinguin che propone l’edizione standard di Hogwarts Legacy a 43,98 euro. Così come ad essere in sconto sono anche le altre versioni.

Fateci sapere se acquisterete il titolo, se lo state già provando o se volete ponderare un altro po' l'acquisto.

