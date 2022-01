Apex Legends: vicina l’uscita delle versioni per PS5 e Xbox Series X|S?

Èpubblico un nuovo rumor su Apex Legends: è stato di recente infatti suggerito che la versione next gen del battle royale di Respawn Entertainment e di Electronic Arts, per PS5 e Xbox Series X|S, potrebbe uscire molto presto. Vediamo di seguito i dettagli!

Risale a un po’ di tempo fa la notizia ufficiale secondo cui EA e Respawn Entertainment erano al lavoro su una versione next gen del loro popolare battle royale free-to-play Apex Legends. Dopo questa notizia però, finora non sono arrivati ulteriori aggiornamenti sullo stato dello sviluppo della nuova versione. Ebbene, forse l’attesa potrebbe essere minore di quanti ci si aspetterebbe: è stato diffuso recentemente infatti un rumor secondo il quale la versione per PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends potrebbe uscire molto presto. Vediamo i dettagli nel prossimo paragrafo!

Apex Legends: tutto quel che sappiamo sull’ipotetica versione per PS5 e Xbox Series X|S

La notizia arriva da un tweet dell’utente PlayStationSize, secondo cui la nuova versione PS5 sarebbe imminente. La build, secondo la fonte, avrebbe una dimensione di download di 80 GB. Ovviamente il gioco è già disponibile su PS5 grazie alla retrocompatibilità con la versione PS4, ma una versione nativa per PS5 deve ancora essere rilasciata, proprio come già fa il rivale Call of Duty: Warzone.

Insieme alla versione PS5 di Apex Legends, la notizia suggerisce anche che una versione Xbox Series X|S potrebbe essere rilasciata contemporaneamente. L’utente MauroNL3 suggerisce inoltre che le versioni native su PS5 e Xbox Series X/S avranno una risoluzione migliorata, una maggiore fedeltà grafica e una modalità a 120 fps. C’è da tenere conto però che, secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale di Respawn, il team di sviluppo è al lavoro sulla qualità visiva del gioco dopo le critiche dei giocatori sulla poca chiarezza dell’HUD.

Per rimanere aggiornati su Apex Legends e su tutte le più importanti novità del mondo vidoeludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.