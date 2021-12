Apex Legends: il Game e il Design Director lasciano lo studio

Nel mentre Apex Legends continua ad essere aggiornato, migliorato ed espanso nel suo già immenso contenuto, tra le fila di Respawn Entertainment negli scorsi giorni c’è stato molto sommovimento, ed anche alcuni addii. Il Game Director del gioco, Chad Grenier, dopo ben 11 anni passati fra le fila dell’azienda (di cui è anche co-fondatore) ha annunciato, in un blog post, il suo addio alla compagnia.

L’uomo ha anche affermato che il nuovo Game Director di Apex Legends sarà Steven Ferreira, che si è aggiunto al team nel giugno del 2019 e da allora sta guidando metà della squadra.

Infine, il post di Chad Grenier continua con i ringraziamenti di rito:

Mentre faccio un passo indietro da Respawn, è importante che sappiate quanto chiunque appartenga all’azienda, me compreso, apprezzi i fan e la nostra appassionata community. Senza di voi, tutta questa cosa del creare videogiochi semplicemente non funziona. Abbiamo raggiunto, insieme, alcune cose straordinarie, dall’integrazione delle fanart in un gioco al vedere la community portare ancor più alla vita le storie di Apex Legends su Twitter. È stata una gioia incredibile vedere il gioco e la community crescere insieme. Potete scommettere che continuerò a tifare per voi dagli spalti.

A lasciare Respawn Entertainment è anche il Design Director di Apex Legends, Jason McCord. Altro giro, altro veterano da più di 11 anni nell’azienda, che stavolta ha annunciato il suo addio al gioco e alla compagnia con un post su Twitter, che vi lasciamo qua sotto. Non si hanno ancora notizie di quale sarà il futuro prossimo di queste due menti brillanti, staremo a vedere.

Today is my last day at @Respawn.

11 years, 11 seasons of Apex, 11 shipped maps. I thought that was neat.

It's tough to leave a game and a team that you love.

But, it's time to do something new.

No plans quite yet. Going to walk the Earth for a bit and recharge. Stay tuned! pic.twitter.com/qLKA2iXca9

— Jason McCord (@MonsterclipRSPN) December 3, 2021