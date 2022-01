Final Fantasy Pixel Remaster: possibile uscita su Nintendo Switch nel 2022

Attraverso un leak diffuso nelle scorse ore, pare che nel 2022 potrebbe esserci l’uscita di Final Fantasy Pixel Remaster anche su Nintendo Switch

Gli ultimi mesi sono stati pieni di novità per quanto riguarda Final Fantasy, celebre e storica saga prodotta da Square Enix. Tra le notizie che più hanno scosso il web, vi è sicuramente il rinvio inerente i dettagli che sarebbero stati rivelati per la fine dell’anno riguardo Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo della serie con a capo il leggendario Naoki Yoshida. E sempre nello stesso periodo, c’è stato anche il passo avanti di Square Enix nel mercato degli NFT per i propri titoli.

Ma rimanendo sul campo videoludico, il futuro presenta comunque degli scenari entusiasmanti: molto presto dovrebbe uscire Strange of Paradise: Final Fantasy Origin, e presto si attende anche l’arrivo della versione remaster di Final Fantasy VI, che andrà ad unirsi a quella dei precedenti cinque capitoli giunti in questi mesi. Inoltre, nelle ultime ore si è aggiunto un rumor che potrebbe far felici i possessori di Nintendo Switch, poiché si pensa che queste Remaster di Final Fantasy Pixel potrebbero trovare un’uscita sulla console durante il 2022.

Final Fantasy Pixel Remaster e l’uscita su Nintendo Switch

Nel corso dell’E3 del 2021, Square Enix aveva come sempre tenuto la sua conferenza dedicata ai titoli in arrivo, e tra essi era stata solleticata anche la parte più nostalgica dei videogiocatori, grazie alla presentazione della Final Fantasy Pixel Remaster, in uscita su PC, iOS e Android. Si tratta di versioni rimasterizzate dei primi sei capitoli della serie, che permettono di rivivere le storie di questi classici JRPG anche sui dispositivi più moderni. Pur trattandosi di una raccolta, i giochi sono stati rilasciati nel susseguirsi dei mesi, e a febbraio giungerà finalmente l’episodio finale, dopo essere stato rinviato dalla casa videoludica. Intanto, può darsi che il feedback da parte dei giocatori abbia fatto decidere a Square Enix di rilasciare la Final Fantasy Pixel Remaster non solo sui dispositivi mobile, ma anche sulla console attualmente più amata dai giapponesi, ovvero la Nintendo Switch.

Questo è perlomeno ciò che traspare all’interno di un rumor rivelato in un video dal leaker NateTheHate. Nel video in questione, l’autore ha rilasciato anche di diverse dichiarazioni riguardo ulteriori giochi, tra cui la nuova IP di Respawn Entertaiment e delle novità su Persona 6. Tuttavia, rimane chiaramente una notizia da prendere con cautela, poiché ad oggi non risultano conferme ufficiali. Eppure, bisogna ricordare anche come Square Enix stessa abbia affermato di essere interessata a portare la Final Fantasy Pixel Remaster su altre console oltre al PC e i dispositivi mobile, nel caso ci fosse stata abbastanza richiesta da parte dei fan.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per giochi a prezzi scontati.