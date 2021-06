E3 2021: nuovi dettagli su L’Assedio di Parigi, DLC di Assassin’s Creed Valhalla

Durante la conferenza Ubisoft Forward che si sta tenendo nel corso di questo E3 2021, sono state svelate anche alcune novità su Assassin’s Creed Valhalla e sul prossimo DLC a pagamento

Vi abbiamo già ampiamente parlato di Assassin’s Creed Valhalla nella nostra recensione, che potete raggiungere cliccando qui. Le varie problematiche tecniche che affliggono l’ultima produzione del franchise non rovinano in modo significativo l’esperienza, che risulta essere, alla fine dei conti, forse una delle migliori dell’intera saga. E Ubisoft lo sa, perché il supporto post lancio al titolo è veramente attivo e ricco di novità, fra cui anche due DLC a pagamento che arricchiscono la storia con due archi narrativi. Il primo è l’Ira dei Druidi, e il secondo è intitolato L’Assedio di Parigi.

Sapevamo già da qualche giorno che l’azienda avrebbe svelato nuovi dettagli sul prossimo DLC di Valhalla nel corso dell’Ubisoft Forward che si sta tenendo proprio ora, e così è stato. L’azienda ha infatti aggiornato gli utenti con un trailer di recap del contenuto in arrivo, includendo ovviamente anche il futuro DLC previsto ancora per un generico “estate 2021”. I ragazzi di Ubisoft hanno confermato la presenza di nuove abilità e nuovi collezionabili in L’Assedio di Parigi, mostrando anche alcune inedite sezioni di gameplay.

E3 2021: tutti i dettagli sul prossimo DLC di Assassin’s Creed Valhalla

Il supporto ad Assassin’s Creed Valhalla continuerà quindi per il secondo anno, con una Ubisoft che ha deciso di abbandonare il format annuale del suo franchise più renumerativo. Torna anche il Discovery Tour già proposto qualche tempo fa, in cui potremo visitare le ambientazioni di Valhalla e scoprirne tutti i segreti storici e mitologici. Trovate il trailer di recap del contenuto in arrivo proprio qua sopra!

In definitiva, durante la conferenza Ubisoft Forward dell’E3 2021 anche Assassin’s Creed Valhalla ha avuto il suo posto d’onore. Che cosa ne pensate di quanto mostrato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!