Philips 498P9Z: il nuovo monitor Ultra-Wide sbarca sul mercato

Per soddisfare le esigenze dei professionisti Philips presenta il monitor Ultra-Wide 498P9Z. Scopriamone caratteristiche e data di uscita

La vita frenetica di oggi, soprattutto quella lavorativa, necessita compagni di viaggio eccellenti. Un monitor, nel suo piccolo, gioca un ruolo cruciale all’interno dell’ecosistema lavorativo di un professionista. Philips presenta il nuovo 498P9Z. Si tratta di un monitor pluripremiato dotato di pannello curvo VA ad alta qualità.

Caratteristiche tecniche del Philips Ultra-Wide 498P9Z

Partiamo dalla frequenza d’aggiornamento, 165Hz con sincronizzazione adattiva per una visione confortevole sia di giorno che di notte. Lo schermo è un 32:9 SuperWide da ben 49 pollici. Con risoluzione 5120×1440 progettato per sostituire le configurazioni multischermo.

Il monitor ha una curvatura di 1800r dello scgermo che assicura un’esperienza più coinvolgente e confortevole. Il display è HDR 400, certificato VESA, dotato di antiriflesso, eye-care come FlickerFree, la modalità EasyRead e la modalità LowBlue per un’esperienza visiva senza precedenti.

Per chi è perfetto questo monitor?

Philips 498P9Z è sicuramente un monitor molto ampio, che si addice, quindi, per gli utenti che solitamente utilizzano più finestre e documenti. Chat, email, video e schede tecniche trovano tutti spazio su un monitor da 49″. Sono presenti, comunque, anche funzioni di MultiView che permette di visualizzare più sorgenti contemporaneamente. Le opzioni di connettività in questo modello sono ampie e complete, con una gestione intelligente dei cavi per mantenere le aree di lavoro pulite ed organizzate.

Philips 498P9Z sarà disponibile da agosto 2021 al MSRP al prezzo di 1149€. Voi cosa ne pensate di questo nuovo monitor? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.