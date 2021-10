A Quiet Place: annunciato un videogioco del noto film horror

Tra gli annunci improbabili di oggi, il film horror A Quiet Place diventerà un videogioco, ambientato nello stesso universo del lungometraggio

A Quiet Place è un film uscito nel 2018, e che appartiene al genere horror “silenzioso”: infatti, la particolarità che si trova dietro quest’opera è come il silenzio sia la chiave per sopravvivere. Quesya ha ricevuto un’accoglienza sorprendentemente positiva dalla critica generale, ottenendo voti ottimi nonostante la storia possa a prima vista far pensare ad un qualche film di serie B. Inoltre, proprio quest’anno ha ricevuto anche un sequel, che ha a sua volta generato molto entusiasmo. Il videogioco di A Quiet Place verrà pubblicato da Saber Interactive, stesso studio di World War Z, in collaborazione con il team di Illogika (fondata anche da vari ex-membri di Eidos ed Ubisoft, ha lavorato a diversi titoli VR) ed il neonato studio Ep1t0me.

Il videogioco di a Quiet Place adatterà la storia dei film?

La trama principale di A Quiet Place si incentra su una famiglia, mentre cerca di rimanere in vita nonostante l’umanità sia stata annientata quasi totalmente attraverso l’invasione di alieni decisamente aggressivi. Questi esseri non possiedono la vista, ma compensano questa mancanza con un udito incredibile. Ecco perché bisogna mantenere il silenzio, in modo da evitare di essere scovati. Chiaramente, ciò è però impossibile da applicare per alcuni esseri viventi: i bambini piccoli, ad esempio, non sono di certo in grado di celare il rumore, e questo porta al ritrovarsi con una vita a dir poco ardua da preservare. Dunque, quest’ambientazione che caratterizza A Quiet Place sarà anche la stessa che si presenterà all’interno del videogioco.

Non si cercherà di adattare la storia narrata nel film, ma solo di sfruttare l’universo creato dagli autori per fare una nuova storia originale. Il gioco è stato ideato per essere un’avventura horror, in singleplayer e fondata sulla narrazione. Todd Hollenshead, capo dello studio publisher, ha dichiarato come il successo ottenuto da A Quiet Place dimostrasse chiaramente come il pubblico sia affamato di ulteriori avventure impostate in quest’universo, ed Illogika provvederà a creare un’esperienza realmente coinvolgente, che sia in grado di rispettare il nome dell’opera. Questo titolo sarà anche il primo gioco che Saber Interactive pubblicherà da uno studio esterno.

Non sono state forniti altri dettagli sul futuro videogioco, ma per rimanere aggiornati su altre novità e futuri sviluppi, continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK. E se siete interessati a nuovi giochi ad un prezzo speciale, date un’occhiata allo store di Instant Gaming.