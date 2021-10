Shadow Warrior 3: un trailer annuncia il rinvio della data d’uscita

Shadow Warrior 3, terzo capitolo dell’esagerata serie FPS affetta-tutto, si trova ancora senza una data d’uscita, ed un ulteriore rinvio è stato svelato attraverso un trailer apposito

Shadow Warrior è un gioco particolare: possedendo le meccaniche sparatutto che ormai siamo stati abituati a vedere con titoli come DOOM e Serious Sam, il titolo di cui parliamo prende luogo in Giappone, ed è strutturato da uno spirito volutamente goliardico, che concede al giocatore la possibilità di sentirsi invincibile attraverso mosse di arti marziali, potenziamenti, acrobazie, fendenti di katana e citazioni ai film asiatici più gettonati. Tutti questi elementi e molto altro si sarebbero ripresentati in Shadow Warrior 3, ma lo studio di sviluppo ha da poco annunciato un rinvio della data d’uscita del nuovo capitolo, dedicandovi persino un trailer.

Shadow Warrior 3: il trailer con il rinvio della data d’uscita

Prima di questo trailer, ci furono altre occasioni in cui Shadow Warrior 3 dovette subire un rinvio della data, motivato sempre da Devolver come un’azione necessaria per apportare al gioco una qualità soddisfacente per il team di sviluppo. La prima volta fu a luglio, con lo studio Flying Wild Hog che, dopo aver mostrato alla conferenza dell’E3 di Devolver Digital Shadow Warrior 3, ha poi assicurato l’arrivo del titolo durante il 2021, indicando anche agosto come il periodo in cui esso sarebbe uscito. Tuttavia, è evidente che ciò non sia più accaduto, e la casa di sviluppo ha mantenuto un silenzio social quasi assordante per una buona parte di tempo.

Shadow Warrior 3 needs a bit more time to sharpen its blades so developer Flying Wild Hog and Devolver Digital are sliding it into early next year! Please enjoy the Official 2022 Delay Announcement Trailer – more release date news soon… pic.twitter.com/NESW3RTibg — Devolver Digital (@devolverdigital) October 26, 2021

Adesso, su Twitter è stato finalmente pubblicato un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori da parte di Devolver Digital, che ha scritto come il nuovo capitolo necessiti di “un po’ più di tempo per affilare le sue lame“, confermando lo slittamento della data d’uscita all’inizio del 2022. Toccherà dunque aspettare diversi mesi per poter giocare ancora nei panni di Lo Wang, che stavolta ci porterà a caccia di un antico drago, sfuggito alla sua eterna prigionia. Shadow Warrior 3 proporrà livelli non più generati casualmente, ma creati a mano, includendo tra le varie novità anche movimenti verticali, praticabili con la corsa sui muri ed il rampino. Il gioco è previsto in uscita su Xbox One, Ps4 e PC.

