Marvel’s Guardian of Galaxy: oggi il day one!

Il tanto atteso day one di Marvel's Guardian of Galaxy è finalmente arrivato.

Realizzato da Eidos-Montréal in stretta collaborazione con Marvel Entertainment, Marvel’s Guardians of the Galaxy è un gioco d’azione e avventura single player che reinterpreta in modo tanto originale quanto autentico i celebri eroi: Guardiani della Galassia. Oggi è il day one di Marvel’s Guardians of the Galaxy, uno dei titoli più attesi di questo 2021.

Marvel’s Guardian of Galxy: day one e dichiarazioni

Arrivano proprio durante il day one – da Eidos-Montréal – delle dichiarazioni relative a Marvel’s Guardian of Galxy. David Anfossi, Head of Studio ha confermato l’entusiasmo che tutto il team ha avuto a lavorare fianco a fianco con la Marvel. Aggiunge, inoltre, di non vedere l’ora di ricevere i feedback degli utenti e di coloro che, dando fiducia a tutto il team e a Square Enix, acquisteranno il titolo. Tutto ciò viene accompagnato da un ultimissimo trailer pre-lancio intitolato “Cos’è”:

Allacciate le cinture dunque e preparatevi a partire per una folle corsa nel cosmo e a vestire i panni di Star Lord. Marvel’s Guardians of the Galaxy è disponibile per PlayStation5 (PS5), PlayStation4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW. Marvel’s Guardians of the Galaxy è disponibile anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni. E inoltre, si prevede un viaggio all’insegna della buona musica con più di 30 hit in arrivo direttamente dagli anni ’80, brani di artisti del calibro di Bonnie Tyler, Rick Astley, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe e tantissimi altri.

