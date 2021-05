A quiet place 2: Emily Blunt annuncia l’arrivo di una probabile trilogia

Ma se nella prima pellicola il pericolo era rimasto fuori dalle loro mura domestiche, nel sequel la famiglia sarà costretta ad uscire allo scoperto e ad affrontare il mondo esterno. Rendendosi conto, ben presto, che gli alieni a caccia del suono non sono l’unica minaccia. In attesa della pellicola, possiamo dare un’occhiata al trailer italiano rilasciato da Paramount.

Il sequel del film – uscito in anteprima a marzo 2020 – riprenderà la storia da dove si era interrotto il precedente . In un universo in cui gli alieni uccidono grazie alla propria capacità di captare ogni minimo suono, la famiglia Abbott è una delle poche ad essere riuscita a sopravvivere. Grazie anche alla conoscenza della lingua dei segni – la figlia maggiore è sorda – riescono a trascorrere le proprie giornate cercando di non emettere alcun suono.

Durante la promozione del film, però, la protagonista e moglie di Krasinki, Emily Blunt , ha dichiarato che l’universo fittizio potrebbe espandersi. Il marito, infatti, avrebbe in mente di girare una terza pellicola , a cui eventualmente far seguire anche altri prodotti:

Uno dei titoli più attesi della prossima stagione estiva cinematografica – fra quelli rimandati a causa della chiusura della sale – è sicuramente A quiet place 2 . La pellicola, infatti, verrà finalmente rilasciata in Italia il 24 giugno , poiché lo stesso regista , John Krasinski , non ha voluto “cedere” la pellicola a qualche piattaforma streaming.

Claudia Silvestri

27 anni, laureata in Lettere moderne alla triennale e in Scienze dello Spettacolo alla magistrale. Di recente ho conseguito un master in Critica giornalistica per lo spettacolo. Guardo di tutto e mi appassiono ad ogni genere, dal film d’autore fino ai cinecomics. Se non sapete dove trovarmi, probabilmente sono in sala a gustarmi un nuovo film.