XPG LANCER: le prime RAM DDR5 fino a 5200 MT/s

Si chiamano XPG LANCER le prime RAM DDR5 del noto brand. Offrono un tocco RGB e frequenze incredibilmente veloci fino a 5.200 MT/s

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti esport e appassionati di tecnologia, annuncia oggi il modulo di memoria XPG LANCER DDR5. Le XPG LANCER sono le prime memorie gaming DDR5 di XPG. Offrono una maggiore larghezza di banda, allocano più larghezza di banda per core (della CPU) e raggiungono frequenze fino a 5.200 MT/s. Inoltre, sono dotate del PMIC (Power Management Integrated Circuit) ed del ECC (Error Correcting Code) per prestazioni e stabilità migliorate. Le LANCER vengono fornite con 16 GB di capacità.

XPG LANCER: le prime memorie gaming DDR5 di XPG

Le XPG LANCER inaugurano l’era delle DDR5 da gaming. Raggiungendo frequenze fino a 5.200 MT/s, offrono un notevole incremento nelle prestazioni per i giochi e l’overclock. Grazie alla tecnologia per la correzione degli errori, (ECC) questi moduli possono correggere gli errori automaticamente in tempo reale. Oltre a ridurre notevolmente il carico dei calcoli della CPU, forniscono anche una maggiore stabilità ed affidabilità.

Realizzato per gamers ed overclockers

L’uso di circuiti integrati e PCB di alta qualità garantiscono prestazioni senza compromessi e prestazioni in overclock affidabili, ideali, quindi, per i gamers più esigenti ed overclockers. Con il supporto all’Intel XMP 3.0, gli utenti possono eseguire facilmente l’overclock senza la necessità di accedere al BIOS. Non è necessario regolare e mettere a punto ripetutamente i parametri di overclocking. Le XPG LANCER sono dotate di illuminazione RGB personalizzabile. Gli utenti possono scegliere tra diversi effetti (statico, respiratorio, cometa ecc.) o sincronizzare le luci con le loro canzoni preferite tramite la modalità musica. Tutto questo può essere fatto tramite il software di controllo RGB di tutte le principali schede madri.

Le memorie DDR5 della serie LANCER saranno disponibili a 5200MT/s con kit a single channel da 16 GB e kit a dual channel (versione 6000 MT/s in arrivo). Maggiori dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!