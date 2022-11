Vediamo insieme in questa guida le migliori impostazioni per giocare al meglio su PC nel nuovissimo Call of Duty Warzone 2

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto lo scorso febbraio (nel quale abbiamo assistito anche al reveal di Modern Warfare II, del quale trovate qui la nostra recensione), il seguito del Battle Royale ambientato nell’universo di CoD non ha mancato di suscitare interesse nella community. Il titolo è ora finalmente disponibile, come il suo predecessore in formato free to play su console (sia next che old gen) e PC. Se siete tra gli utenti che prediligono quest’ultima piattaforma allora questa guida potrebbe al caso vostro: scopriamo insieme le migliori impostazioni per giocare al meglio a CoD Warzone 2.

Due punto zero

Proprio come il precedente capitolo, anche questo nuovo CoD è un’esperienza totalmente incentrata sul multiplayer. Di conseguenza essere in grado di far girare il gioco nella maniera più fluida e stabile possibile non è solo una questione puramente estetica, ma diventa di importanza fondamentale per riuscire a portare a casa la vittoria. Per fortuna la versione per computer offre una vasta gamma di opzioni che permettono di venire incontro a diverse esigenze, a seconda della macchina che possedete.

La pagina “Display” – Call of Duty Warzone 2: ecco le migliori impostazioni su PC

Chi conosce o ha giocato il capitolo precedente sa benissimo che sui campi di battaglia di CoD una buona mira ed un grilletto veloce sono tra gli elementi chiave per sopravvivere. Perciò è facile intuire come le migliori impostazioni per giocare a Warzone 2 dovrebbero essere quelle che, fra le altre cose, permettano al titolo di girare al più alto framerate possibile. I 60 fps dovrebbero essere considerati il minimo sindacale se non si vuole rischiare di trovarsi troppo in svantaggio rispetto ad altri giocatori.

La buona notizia è che non occorre necessariamente un computer top di gamma per ottenere performance migliori. Le prime cose consigliate sono assicurarsi di avere correttamente aggiornati i driver della propria scheda video e che quest’ultima sia opportunamente selezionata dalle opzioni. Ricordiamo di scegliere il più alto refresh rate supportato dal vostro monitor, e di giocare in modalità Schermo Intero. Il consiglio poi è di non scendere a una risoluzione inferiore ai 1080p (ben vengano i 1440p se il vostro setup lo supporta), evitando il 4K, in quanto rischia di ridurre di molto il framerate.

Per le restanti opzioni della pagina “Video” i seguenti sono i settaggi consigliati:

Risoluzione Dinamica: No

Proporzioni Immagine: Automatico

Sincronia Verticale (Gioco): No

Sincronia Verticale (Menu): No

Limite Framerate Personalizzato: Personalizzato (Gioco: 300; Menu: 90; Fuori Focus: 30)

Gamma: 2.2 (sRGB)

Modalità Focus: No

Luminosità: da regolare a piacere in base alle vostre esigenze personali

La pagina “Qualità” – Call of Duty Warzone 2: ecco le migliori impostazioni su PC

Proseguendo, le migliori impostazioni consigliate, per quanto riguarda la pagina “Qualità” delle opzioni di Warzone 2, sono le seguenti:

Qualità Globale:

Preimpostazioni Qualità: Personalizzato

Risoluzione Resa Grafica: 100 (con Upscaling / Sharpening: FidelityFX CAS e l’intensità di quest’ultimo impostata a 65)

Anti-Aliasing: SMAA T2X

Qualità Anti-Aliasing: Normale (o, all’occorrenza, Bassa)

Dimensioni Memoria Video: 90

Dettagli e Texture:

Risoluzione Texture: Normale

Filtro Texture Anisotropo: Alto (non influisce molto sul framerate)

Livello Dettaglio Vicino: Basso

Livello Dettaglio Lontano: Alto (per garantirvi di vedere al meglio i dettagli lontani)

Distanza Visualizzazione Oggetti Minori: Breve

Qualità Particellare: Alta

Livello Qualità Particellare: Bassa

Impatto proiettili e Spray: Sì (in questo caso la scelta è piuttosto irrilevante e soggettiva)

Qualità Shader: Medio

Tassellatura: No

Memoria Terreno: Max

Streaming Texture On-Demand: Off

Qualità di Streaming: Bassa

Qualità Volumetrica: Bassa

Qualità Fisica Differita: Bassa

Caustiche Dell’Acqua: No

Ombre e Illuminazione:

Risoluzione Shadow Mapping: Bassa

Qualità Ombre Spot: Bassa

Cache Luci Fisse:

Cache Ombre Spot: Sì

Cache Luci Fisse: Sì

Illuminazione Particellare: Bassa

Occlusione Ambientale: No

Riflessi Su Schermo: No

Qualità Riflessi Statici: Bassa

Weather Grid Volume: No

Effetti Post-Processing:

Bassa Latenza Nvidia Reflex: Sì

Profondità Di Campo: No

Motion Blur Scenario: No

Motion Blur Arma: No

Effetto Pellicola: 0.00

La pagina “Visualizza” – Call of Duty Warzone 2: ecco le migliori impostazioni su PC

Per quanto riguarda la pagina “Visualizza” delle opzioni di Warzone 2, le migliori impostazioni consigliate sono le seguenti:

Campo Visivo:

Campo Visivo: 100-110

Campo Visivo Modalità Mirino: Relativo

Campo Visivo Arma: Predefinita

Campo Visivo Terza Persona: 80-100

Campo Visivo Veicolo: Predefinita

Telecamera:

Movimento Visuale In Prima Persona: Minimo (50%)

Movimento Visuale In Terza Persona: Minimo (50%)

Transizione Modalità Mirino In Terza Persona: regolare a piacere in base alle vostre esigenze

Visuale Spettatore Predefinita: regolare a piacere in base alle vostre esigenze

Nel mirino

Si conclude qui questa guida dedicata alle migliori impostazioni di CoD Warzone 2. Quelle sopra riportate dovrebbero essere le regolazioni ottimali per ottenere le performance migliori possibili nella stragrande maggioranza delle situazioni. Ovviamente però tutto dipende anche dalla potenza del vostro PC, pertanto il consiglio è sempre quello di sperimentare per trovare la configurazione più adatta alla vostra situazione.

E voi state già giocato a questo titolo? Che opzioni state utilizzando? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.