Tales of Arise: mostrata la opening in stile anime del gioco

Dopo averlo annunciato sui suoi canali social, Bandai Namco ha finalmente rilasciato l’opening in stile anime di Tales of Arise, nuovo capitolo della famosa saga di JRPG nata negli anni ’90. La saga dei Tales of è sempre stata caratterizzata da uno stile che ricorda molto gli anime giapponesi, spesso infatti alcune delle serie più famose sono state trasformate in vere e proprie serie animate. Così, come da tradizione, anche l’ultimo capitolo della saga avrà una sua opening realizzata in stile anime.

Tales of Arise si presenta con una opening in stile anime

Il video mostrato di Tales of Arise è realizzato come se fosse una classica opening di un anime, con le immagini che ci presentano i vari personaggi del gioco accompagnati dalle note della canzone Hibana realizzata dal gruppo giapponese Kankaku Piero. Le animazioni sono realizzate dal famoso studio Ufotable, molto conosciuto in tutto il mondo per aver realizzato alcune serie animate di successo, tra cui il fenomeno degli ultimi anni Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, di cui hanno curato la prima stagione dell’anime e il film, e anche le serie animate dedicate a Fate/Stay Night.

Da anni lo studio Ufotable collabora con Bandai Namco avendo realizzato alcune opening e filmati d’intermezzo per diversi loro giochi, tra cui, oltre altri titoli della serie Tales of, anche God Eater e Code Vein. Tales of Arise è il nuovo capitolo della saga, che seguirà la storia di Alphen e Shionne nella loro missione per liberare il pianeta Dahna dalla tirannia del pianeta Rena, che da 300 anni ne ha il controllo. A loro si uniranno nella lotta anche Rinwell, Law, Kisara e Dohalim, ognuno con la propria storia personale e motivazioni uniche per compiere questo viaggio. Il titolo uscirà il 10 settembre su PS4 e PS5, Xbox One e Series S/X e PC.

