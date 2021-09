Recensione XP Pen Deco Pro MW: diciamo addio ai cavi!

In questa recensione, approfondiremo la tavoletta grafica senza schermo “XP Pen Deco Pro MW” che, tra le feature, dispone di connettività Bluetooth v5.0

XP Pen, l’azienda giapponese produttrice di tavolette grafiche, non è ormai nuova sulle pagine di tuttoteK. Abbiamo recentemente analizzato affondo quella che si propone come una tavoletta con schermo, dalle dimensioni generose e il prezzo concorrenziale: il modello Artist 13.3 Pro, del quale trovate la recensione cliccando qui.

In questi giorni, con il nostro collaboratore appassionato di animazione e disegno digitale, abbiamo avuto modo di testare XP Pen Deco Pro MW: la tavoletta grafica senza schermo, dotata però di una feature che potrebbe rivelarsi essenziale per un artista in cerca di comodità o spesso in movimento, la connessione Bluetooth v5.0.

Vediamo tutti i dettagli di XP Pen Deco Pro MW, nel corso di questa recensione!

Scheda tecnica

Dimensioni: 399,7×227×16,5 mm

Area attiva: 28cm×15cm circa

Livelli di pressione: 8192

Risoluzione: 5080 LPI

Penna: stilo passiva senza batteria

Inclinazione: 60°

Frequenza rapporto: ≧200

Tasti di scelta rapida: 8

Cursore meccanico: 1

Cursore touch/trackpad: 1

Accuratezza: ±0.01 pollice

Altezza di lettura: 10mm

Tensione di alimentazione: DC 5V

Capacità della batteria: 1500mAh

Connettività: USB Tipo-C e Bluetooth v5.0

Compatibilità: Windows 10/8/7(32/64bit), Linux, MAC OS X10.10 o successivi, Android 6.0 o successivi.

Unboxing – Recensione XP Pen Deco Pro MW

Sulla confezione non abbiamo molto da dire. Seguendo lo stile di Artist 13.3 Pro, anche questa volta ci troviamo di fronte ad un pack minimal. Oltre ad un immagine della tavoletta e il suo nome, troveremo le varie specifiche sul retro e nulla di più, eccezion fatta per i due piccoli loghi attraverso i quali possiamo scoprire che è stata premiata con il “Red Dot Design Award” nel 2019 e con il “The Good Design Awards” nel 2018.

Una volta tolta la pellicola, potremo sollevare il coperchio in cartone. Sotto di esso vi sarà la tavoletta in bella vista, ricoperta da una protezione in plastica. Mettendola un attimo da parte, scoveremo la sezione dedita agli accessori. Oltre alla stilo con la sua cover, che analizzeremo successivamente, ci ha sorpreso la quantità di cavi e adattatori con la quale questa tavoletta viene fornita. Abbiamo il cavo Type-C sia da un lato che dall’altro e ne abbiamo un secondo USB-A da un’estremità e USB-C dall’altra. In aggiunta, come se non bastasse, vi è un adattatore da USB-C a micro-USB che anticipa la possibilità di collegare la tavoletta ad uno smartphone o tablet che sia.

Negli scatoli troviamo i vari libretti di istruzioni e il classico guanto da disegno nero targato XP Pen. Il case cilindrico contenente la penna è anch’esso in colorazione total-black. Potendolo aprire da entrambi i lati, uno di questi servirà per estrarre la stilo, mentre l’altro conterrà ben 10 mine di ricambio e un ricevitore Bluetooth. La penna con tecnologia magnetica è davvero elegante. Molto simile alla versione fornita con la serie “Artist “, questa risulta più sottile e sposa i colori della tavoletta stessa essendo nera e argento. Anche qui troveremo i due classici tasti mappabili.

Design e costruzione – Recensione XP Pen Deco Pro MW

Questa tavoletta è disponibile in due dimensioni per quanto riguarda il modello con il modulo Bluetooth: la versione SW, più contenuta, e la versione MW dalla superficie più generosa. Noi abbiamo avuto modo di testare quest’ultima. Con un’altezza di 22,7cm, una larghezza di 39,9cm e uno spessore di 1,65cm questa tavoletta ha un’area attiva di circa 28×15,20cm.

E con ben due premiazioni vinte grazie al suo design, XP Pen Deco Pro MW è una tavoletta davvero raffinata. Caratterizzata da due colorazioni già anticipate dalla stilo, all’argento si affianca il nero. L’area di disegno è totalmente nera, con le “guide” che delimitano la sezione attiva in colorazione bianca, le quali si illuminano quando avvicineremo la stilo alla superficie. Dall’altro lato troviamo la sezione dedicata ai tasti, costituita da una cornice in alluminio e una parte in plastica opaca contenente gli otto tasti e la doppia ghiera. Quest’ultima ha una parte ruotabile fisicamente (in alluminio anch’essa), mentre il centro di colore nero è touch. Tra le due sezioni vi è un led circolare, davvero azzeccato!

Il retro è totalmente in alluminio e rende questa tavoletta visibilmente robusta e realmente leggera (solo 858g). Con una finitura satinata (simile a quella dei MacBook in colorazione Silver) le sensazioni che si avvertono utilizzandola non riconducono assolutamente ad un prodotto economico. L’intera superficie posteriore viene interrotta da due grosse bande in gomma, le quali permettono alla tavoletta di non scivolare nelle varie sessioni di lavoro.

La qualità costruttiva ci ha davvero sorpresi. Non siamo riusciti a trovarle alcun difetto. L’estetica, poi, ci ha ammaliati e, mettendola di fianco al MacBook Pro, la nostra scrivania è diventata un piacere per gli occhi.

L’esperienza di un appassionato – Recensione XP Pen Deco Pro MW

Come avvenuto con la precedente recensione, anche qui ci siamo avvalsi dell’esperienza maturata nel campo artistico del nostro collaboratore Nicolò. Dopo aver provato affondo questa XP Pen Deco Pro MW ha infatti affermato:

Come ho già specificato nella recensione della XP Pen Artist 13.3 Pro, disegno in digitale ormai da ben 7 anni e la mia prima tavoletta grafica è stata una tavoletta senza display, ovvero la Wacom Bamboo One. Col tempo, grazie ad un paio di colleghi d’università, ho avuto modo di provarne altre, come la One By Wacom e la Intuos S: due tavolette davvero niente male, dal design minimal ma dall’ottima qualità tecnica, soprattutto per chi si interfaccia per la prima volta al mondo dell’illustrazione digitale o della grafica in generale. Quando sono venuto a conoscenza che avremmo dovuto recensire questa XP Pen Deco Pro MW che è sprovvista di schermo, mi sono messo un attimo le mani tra quei pochi capelli che mi restano. Questo perché mi sono chiesto “cosa potrebbe mai esserci da dire su una tavoletta grafica senza display?”. Beh, effettivamente non avevo fatto i conti con le sorprese che XP Pen ha in serbo per noi.

La cosa che salta subito all’occhio è la dimensione del prodotto che è grande quasi quanto la Artist 13.3 Pro, ma molto più sottile. Sul lato sinistro della tavoletta, abbiamo 8 tasti shortcut e un cursore a rotella, sul quale è posto un piccolo trackpad. Davvero carino il led che cambia colorazione in base allo stato della tavoletta: rosso per il collegamento tramite cavo (e per indicare che la batteria sia scarica o in carica), blu per il collegamento tramite Bluetooth e viola per entrambi i collegamenti in contemporanea. Sul bordo sinistro, abbiamo poi l’entrata per il cavo d’alimentazione e ci viene dato in dotazione un adattatore Type-C/microUSB per collegare la nostra Deco Pro allo smartphone. Molto fine la colorazione in nero e argento. Ovviamente questa tavoletta non poteva che essere accompagnata dalla fidata penna, senza la quale non potremmo realizzare i nostri lavori. Quest’ultima, esattamente come quella della Artist 13.3 Pro, è leggera e maneggevole ed è sprovvista di batteria, quindi non ha bisogno di essere ricaricata per poter funzionare.

Lato tecnico

Ma passiamo al lato tecnico. Questa Deco Pro MW ha la possibilità di essere collegata al nostro computer tramite anche Bluetooth. All’inizio non ero molto convinto di questa scelta da parte dell’azienda nipponica, perché avevo paura che avrebbe compromesso la mia esperienza lavorativa per via di eventuali ritardi, input-lag o dell’effettiva durata della batteria. Sono contento di essermi sbagliato. La totale assenza di latenza mi ha sorpreso molto. Per quanto riguarda la batteria, XP Pen afferma che dovrebbe durare una dozzina d’ore. Testandola “ad intermittenza” (spegnendola e riaccendendola), abbiamo constatato che effettivamente si raggiungono tranquillamente le 11:30/12 ore. Nel caso non possedessimo un computer dotato di connessione Bluetooth, il dongle nella confezione della nostra penna ci permetterà di collegare la nostra tavoletta. Come ho già detto prima, ci viene fornito anche un adattatore micro-USB per poter utilizzare la nostra Deco Pro MW sullo smartphone. Che dire, non è proprio comodissimo. Innanzitutto, abbiamo riscontrato diversi problemi di compatibilità su vari smartphone e, inoltre, in alcuni casi spuntava il cursore mentre in altri no. A parer mio, il fatto di poter collegare la tavoletta grafica allo smartphone, si, è una trovata carina, ma un po’ inutile perché, oltre al fatto che non potrà mai offrirci tutti i vantaggi che ci offre un computer, è molto scomodo da utilizzare. Il lato positivo è che, nel caso passiate molto tempo in treno, in bus e chi più ne ha più ne metta, potrebbe essere adatta come “passatempo”.

I test nel disegno – Recensione XP Pen Deco Pro MW

Abbiamo parlato un po’ di tutto, ma in fin dei conti: com’è disegnare con questa XP PEN Deco Pro MW? Come nella Artist 13.3 Pro, abbiamo ben 8.912 livelli di pressione, otto tasti shortcut completamente mappabili, un cursore a rotella (anche questo personalizzabile) e un mini trackpad sopra di esso. Quest’ultimo è carino, ma in fin dei conti non l’ho utilizzato tantissimo perché sono abituato ad utilizzare quello del mio laptop. Disegnare con questa tavoletta è davvero gratificante. Il tutto, poi, migliora una volta che la utilizzeremo in modalità wireless perché, oltre a non avere cavi d’intralcio sulla scrivania, potremo spostarla liberamente e sarà priva di input-lag. Basandomi sulla mia esperienza nell’utilizzo di tavolette grafiche mi sento di consigliare questo prodotto a tutti, ma in particolar modo a chi non ha mai avuto un dispositivo di questo tipo, ed è ancora all’inizio del suo percorso “artistico”. Questo perché il potersi esercitare su un device che offre così tanta qualità e versatilità ad un prezzo coerente, faciliterà non di poco l’apprendimento! Detto questo, ringrazio tuttoteK e XP Pen per avermi dato di nuovo la possibilità di provare e parlare dei loro prodotti. Vi lascio con questa illustrazione dedicata a “Spider Man: No Way Home”, realizzata con la XP Pen Deco Pro MW. Spero vi piaccia, ciao!

Tiriamo le somme

XP Pen Deco Pro MW è una tavoletta grafica senza schermo completa. Che siate dei novellini nel campo del disegno digitale, o che siate abituati ad utilizzare questo tipo di periferiche prive di display, la tavoletta in questione è assolutamente adatta al vostro scopo.

La possibilità di utilizzarla in modalità duplice, collegata attraverso il cavo o in modo wireless, poi, è il vero pro di tale modello. Non solo questo aspetto giova in termini di comodità, ma utilizzandola senza fili non incorreremo in alcun lato negativo.

Cliccate qui per acquistare XP Pen Deco Pro MW ad un prezzo di €159.99, sullo store ufficiale dell’azienda.