Disney+ si prepara a un agosto ricco di novità

Disney+ si appresta vivere un agosto ricco di uscite, tra nuovi film e una nuova attesissima serie tv dell’MCU

Il caldo, il mare, ma anche lo streaming, soprattutto nelle ore più afose. Disney+ non abbandona i suoi fan nemmeno ad agosto e anzi, gli regala un mese ricchissimo di sorprese e novità. Tra le uscite in programma sulla piattaforma digitale, si segnalano senza dubbio il lungometraggio dedicato alle origini di Buzz Lightyear, uscito al cinema e in arrivo anche nelle case degli spettatori, il nuovo capitolo del franchise di Predator e infine l’esordio di She-Hulk nel Marvel Cinematic Universe. Un agosto decisamente da non perdere su Disney +.

Disney+: le principali uscite di agosto

Si parte il 3 agosto, quando dopo l’uscita nelle sale cinematografiche arriverà sulla piattaforma streaming il film Lightyear – La vera storia di Buzz. Il lungometraggio Pixar narra le origini dell’amatissimo personaggio proveniente dall’universo di Toy Story, dando un background a quello space ranger che ha rievocato incredibili avventure spaziali nei film al fianco di Woody e compagni.

Due giorni dopo, il 5 agosto, sarà il turno dell’attesissimo Prey, il nuovo capitolo del franchise di Predator. Il film, diretto da Dan Trachtenberg (The boys, 10 Cloverfield Lane), arriva direttamente su Disney+, senza passare nelle sale cinematografiche e narra la storia di Naru, una giovane guerriera che si trova a dover difendere il proprio popolo da una terribile minaccia aliena.

Infine, l’altro grande appuntamento di agosto è con l’esordio della serie She-Hulk: Attorney at Law, che introduce nell’universo narrativo della Marvel il personaggio di Jennifer Walters, un avvocato specializzati in casi legali che coinvolgono i supereroi e che può trasformarsi in modo simile a suo cugino: Bruce Banner.

Queste le uscite principali di agosto su Disney+, che saranno senz’altro accompagnate da tante altre novità e sorprese per i fan della piattaforma streaming, pronti a vivere un’estate ricca di emozioni. Seguite il nostro sito per non perdere nessuna novità sul mondo delle serie tv e del cinema.

