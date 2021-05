Ratchet and Clank: Rift Apart, un trailer mostra armi e movimento

A pochi giorni dal lancio ufficiale, un trailer ci mostra le armi e alle nuove possibilità di spostamento che troveremo in Ratchet and Clank: Rift Apart

Gli ultimi incontri che abbiamo avuto con Ratchet and Clank: Rift Apart non hanno fatto altro che confermare l’incredibile ed indiscussa bontà visiva della produzione Insomniac, oltre al modo eccellente con cui il gioco si appresta a sfruttare l’SSD di PlayStation 5. Il team, però, ci ha tenuto anche a sottolineare come la nuova avventura del duo formato dal Lombax e dal piccolo robot presenti anche alcune notevoli migliorie per quanto riguarda il gameplay. Implementazioni come armi e gadget inediti, uniti a nuove possibilità di spostamento, sono protagonisti del nuovo trailer che è stato da poco diffuso in rete.

Ratchet and Clank: Rift Apart, armi e spostamenti protagonisti di un trailer

Il nuovo trailer dedicato a Ratchet and Clank: Rift Apart, ci mostra alcune delle nuove possibilità di locomozione che troveremo nel gioco, focalizzandosi un poco sulla possibilità di effettuare il wall running, utilizzando il Rift Tether per spostarsi attraverso le varie arene. Il filmato ci mostra anche la nuova abilità, chiamata Phantom Dash. Per quanto riguarda le armi, nel video che vi proponiamo di seguito è possibile dare uno sguardo alle Buzz Blades, il Ricochet, NegaTron Collidor, il Lightning Rod, l’Enforcer e molte altre ancora.

Nei prossimi giorni, che ci separano dall’imminente lancio fissato per il prossimo 11 di Giugno, Insomniac distribuirà un nuovo trailer, che sarà incentrato sui pianeti e le location che incontreremo nel corso dell’avventura. Nel mentre vi ricordiamo che il titolo è entrato ufficialmente in fase gold, pertanto è decisamente improbabile che ci possa essere qualche rinvio imprevisto per questa attesissima esclusiva PlayStation 5.

Noi di tuttoteK siamo davvero ansiosi di provare il nuovo gioco Insomniac, e voi? Fateci sapere le vostre impressioni nella pagina dei commenti, mentre se siete in cerca di giochi a prezzo scontato, l’invito è sempre quello di fare un giro sulle pagine di Instant Gaming.