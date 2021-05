Ratchet and Clank: Rift Apart, pubblicato nuovo trailer incentrato sulla storia

L’uscita dell’attesissimo Ratchet and Clank: Rift Apart per PS5 si sta avvicinando, e nel frattempo Sony ha pubblicato un nuovo trailer, a questo giro incentrato sulla storia e sulla trama

Il nuovissimo capitolo della storica saga di Sony è in arrivo, e promette di essere una vera e propria dimostrazione delle capacità dell’hardware della nuova PS5, rendendo evidente lo stacco generazionale con PS4 e le sue versioni. Durante questi ultimi giorni, a ridosso della sua uscita prevista per l’11 giugno, abbiamo potuto vedere tanti trailer nuovi, nei quali vengono esaminati vari aspetti del gioco. In particolare, l’ultimo trailer pubblicato di Ratchet and Clank: Rift Apart è dedicato alla storia: vediamo insieme di seguito di cosa parla di preciso, così da avere un’idea più precisa.

La storia e la trama secondo il nuovo trailer di Ratchet and Clank: Rift Apart

Come già detto prima, questa volta il focus del nuovo trailer di Ratchet and Clank: Rift Apart è sulla storia, a differenza dei trailer precedenti. In particolare, possiamo vedere inizialmente Zurkon Jr. che discute del caos dimensionale che sta influenzando i vari mondi. Il video si concentra inizialmente su Pocket Dimensions e Clank Puzzles, mentre successivamente possiamo vedere varie scene in cui sono coinvolti Ratchet, Clank e Rivet contro il malvagio Nefarious.

Ricordiamo di seguito la sinossi: a causa della distruzione del Dimensionator, varie spaccature si sono aperte nello spazio-tempo e hanno separato Ratchet e Clank. Mentre il primo tenta di trovare il suo amico, il secondo si unisce a Rivet per guidare la resistenza contro il regime di Nefarious. All’interno del gioco saranno presenti da esplorare diversi nuovi pianeti, insieme a vecchi pianeti con le loro versioni alternative delle dimensioni parallele.

