Acer: ecco due nuovi portatili della serie TravelMate P6

Acer ha da poco presentato due nuovi portatili della serie TravelMate P6, progettata per i professionisti sempre in movimento per lavoro e che necessitano di un prodotto potente e affidabile

Il nuovo Acer TravelMate Spin P6 offre la possibilità di avere un display touch Corning Gorilla Glass che può essere ruotato di 360 gradi per l’utilizzo in modalità presentazione, tablet, notebook e tenda. Presente una Acer Active Stylus agganciabile che funziona con Windows Ink, per catturare note e disegnare. Inoltre, i nuovi modelli clamshell sono stati aggiornati con processori Intel Core i7 vPro fino all’11esima generazione, facilitando la collaborazione tra colleghi grazie al design delle cerniere che permette di estendere il monitor fino a 180 gradi consentendo ai dispositivi di essere distesi per una più facile condivisione dei contenuti.

Sottile, leggero e resistente

Grazie alle cornici ridotte il display da 14 pollici FHD+ con aspect ratio di 16:10 (1920×1200), offre un ampio schermo per visualizzare un maggior quantitativo di dati su fogli id calcolo e pagine web riducendo lo scorrimento verticale. Il pannello IPS, con copertura della gamma fino a 170 gradi che possono essere limitati a 90 gradi, abilitando Acer PrivacyPanel. La tastiera è di dimensioni standard e retroilluminata, per rendere confortevole il lavoro anche in ambienti poco illuminati. È presente anche un touchpad Corning Gorilla Glass ultra reattivo e resistente ai graffi che supporta le gestures di Windows.

Tutti i nuovi modelli sono dotati di doppi speaker per agevolare le videoconferenze, mentre la presenza di quattro speaker permette di carpire la voce fino a 2 metri di distanza in modo chiaro e preciso. Un amplificatore smart integrato fornisce un suono privo di distorsioni e bassi profondi, svolgendo una doppia funzione di salvaguardia per gli speaker in caso di aumento del volume.

Portabilità imbattibile

Con soli 16.8 mm di spessore TravelMate Spin P6 e TravelMate P6 sono estremamente sottili, leggeri e facilmente trasportabili, grazie al peso compreso tra 1 kg e 1.1 kg. Il telaio è costituito da una lega di magnesio-alluminio che risulta più resistente e, allo stesso tempo, più leggera delle leghe di alluminio dello stesso spessore. Grazie a una ampia autonomia della batteria fino a 20 ore; i professionisti possono lavorare tutto il giorno senza dover collegare il notebook; la ricarica rapida permette di raggiungere fino all’80% in solo un’ora.

Gli ultimi modelli TravelMate P6 offrono ottime prestazioni e potenza anche per la condivisione di presentazioni durante le videoconferenze grazie ai più recenti processori Intel Core i7 vPro di 11esima generazione e hanno la possibilità di installare fino a 32 GB di memoria RAM DDR4x. Un SSD PCle Gen3 x4 da 1 TB con la tecnologia NVMe consente di mantenere i propri dati al sicuro.

Conformi agli standard militari americani MIL-STD 810H, i notebook della serie TravelMate P6 possono sostenere tranquillamente eventuali cadute o urti accidentali; questi rigorosi test seguono procedure che misurano la resistenza del notebook a pressione, pioggia, umidità e temperature estreme.

Massima sicurezza e affidabilità

Il notebook TravelMate P6 è sicuro e affidabile grazie al software Windows 10 Pro, al lettore di impronte digitali e a una webcam IR; per accessi sicuri attraverso Windows Hello. La tecnologia Acer User Sensing integrata rileva se qualcuno si trova davanti al computer per bloccare o attivare il notebook e, attraverso Windows Hello, può riconoscere il proprietario.

Per privacy, la webcam del sistema può essere oscurata fisicamente quando non viene utilizzata. Un chip TPM (Trusted Platform Module) 2.0 integrato e la tecnologia Intel Active Intel Management della piattaforma Intel vPro facilitano l’autenticazione sicura e salvaguardano i dati aziendali.

La connessione Wi-Fi 6 e la connettività 5G abilitata attraverso eSim/USim opzionale garantiscono la produttività anche fuori ufficio. Inoltre, con le porte USB 3.2 Gen 2 Type-C Thunderbolt 4 è possibile ottenere incredibili velocità di trasferimento dati, fino a 40 Gbps ai dispositivi USB Type-C collegati; oltre a offrire una potenza sufficiente per supportare schermi fino a risoluzione 8k. Sono presenti altre porte di connessione che includono la che da MicroSD e un chip NFC per condividere contenuti o effettuare pagamenti mobile.

Router Mobile Acer Connect M5 5G

Il router Acer Connect M5 5G MiFi è un dispositivo portatile con connessione 5G e pesa solo 200 grammi. Il Wi-Fi 6 integrato consente di connettere contemporaneamente a internet fino a 32 dispositivi diversi; mentre una porta Gigabit LAN garantisce, in caso di necessità, una maggiore stabilità di connessione. Il Device è dotato di una batteria integrata a lunga durata che può essere facilmente ricaricata tramite una porta USB di tipo C.

Acer TravelMate Spin P6 e P6: prezzi e disponibilità

Il notebook Acer TravelMate P6 sarà disponibile in Italia a partire da novembre con prezzi a partire da 999 euro.

Il notebook Acer TravelMate Spin P6 sarà disponibile in Italia a partire da novembre con prezzi a partire da 1199 euro.

Per restare informati su tutto il mondo tecnologico e non solo continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.