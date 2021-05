Skip Beat!, di Yoshiki Nakamura | Anime e inchiostro

Bentornati all’appuntamento dedicato agli anime, e al loro raffronto con i manga: oggi vi presentiamo Skip Beat! di Yoshiki Nakamura

Quando parliamo del Giappone non possiamo non prendere in considerazione un altro importante aspetto della loro cultura: le Idol.

una Idol è una cantante/attrice adolescente che diventa popolare nel mondo dello spettacolo, soprattutto grazie al suo aspetto esteriore (carino e aggraziato, in gergo “kawaii”). Le Idol possono far parte di gruppi musicali j-pop, oppure recitare in dorama (serie tv ispirate a manga e anime) e film per il cinema, partecipare a show televisivi o posare per servizi fotografici come modelle.

Ma tutto questo, cosa ha a che fare con l’anime di oggi? Skip Beat! ruota tutto intorno a Kyouko Mogami, una sedicenne stravagante con un grande desiderio nel cassetto: diventare famosa. Ma la strada per il successo non sarà affatto semplice; costellata di imprevisti, renderà il viaggio della giovane protagonista una giostra di emozioni. Ironica, vivace e tenace più che mai, Kyouko è disposta a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Skip Beat! è un manga shōjo nato dalla penna di Yoshiki Nakamura, pubblicato sulla rivista Hana to Yume dal 2002. In Italia viene pubblicato da Magic Press a partire da aprile 2021. Una versione animata della serie è stata trasmessa settimanalmente dal 2008 al 2009 in contemporanea con Singapore in versione sottotitolata.

Trama | Skip Beat! di Yoshiki Nakamura

Skip Beat! ruota essenzialmente intorno a Kyouko Mogami, una sedicenne malinconica (ma che sa essere estremamente comica) innamorata di Shotaro, suo amico d’infanzia; crudelmente tradita da quest’ultimo, decide di vendicarsi.

Shotaro, non avendo la minima intenzione di ereditare l’albergo di famiglia, decide di trasferirsi a Tokyo per intraprendere la carriera musicale e chiede a Kyouko di lasciare la scuola e la sua vita per seguirlo e sostenerlo. Arrivati a Tokyo, inizia per Kyouko una vita estremamente frugale, non spendendo mai soldi per sé stessa e facendo qualunque cosa per aiutare Sho, che nel frattempo si piazza settimo nella classifica dei personaggi dello spettacolo più importanti.

Un giorno, portando il pranzo all’amico sul luogo di lavoro, Kyouko ascolta per sbaglio una conversazione fra Sho e la sua manager, nella quale lui le confessa quanto Kyouko sia una ragazza noiosa e banale e di come lui se ne stia approfittando. Kyouko non versa una sola lacrima, ma deciderà di cambiare il suo aspetto per iniziare il suo percorso nel mondo dello show-business, entrando dopo varie peripezie nella compagnia del rivale di Sho.

Uno shōjo anime diverso | Skip Beat! di Yoshiki Nakamura

Skip beat! è in assoluto un anime da vedere: è dinamico, coinvolgente, divertente ed emozionante. Ciò che rende speciale questo anime è il modo con cui riesce ad esprimere le situazioni e i pensieri dei protagonisti; ognuno ha una sua psicologia precisa, un suo carattere, un suo modo di comportarsi che viene reso con un taglio veramente originale e divertente.

Il ritmo della storia è incalzante, in venticinque episodi accadono molte cose che rendono la trama coinvolgente e permettono allo spettatore di entrare in profondità nelle vicende della protagonista. La storia d’amore viene appena accennata, non focalizzando quindi l’attenzione unicamente su di questa. Anzi, la protagonista della storia si discosta molto dalle tipiche adolescenti dei manga shōjo, dimostrando una caparbietà e perseveranza vista in pochissime altre opere del genere.

L’anime trasmette veramente tanta energia e voglia di fare, ti mostra come può essere il mondo, ma al tempo stesso ti insegna tra un sorriso e l’altro a non rinunciare mai ai tuoi sogni.

Kyouko, Sho e Ren | Skip Beat! di Yoshiki Nakamura

Kyoko è un personaggio molto profondo che, partendo dall’idea di prendersi la sua vendetta, finisce inconsciamente per compiere un viaggio che la porterà alla scoperta di sé stessa e della sua bravura nel recitare. Tuttavia, non mancano sfide e prove, che per Kyoko saranno principalmente contro sé stessa e contro l’immagine che aveva creato sin dall’infanzia per poter essere la donna perfetta per Sho.

Anche il personaggio di Sho si scopre essere più complesso di quanto emerga nel primissimo episodio. Sho finisce per rivelarsi un ragazzo completamente dedito alla creazione del suo personaggio come idol, ma si capisce presto che tutto deriva da una forte paura di non essere realmente il migliore. Il ragazzo capirà presto l’errore commesso nei confronti di Kyoko, ma sarà ormai troppo tardi.

Il terzo protagonista, che finirà per formare il non tanto imprevedibile triangolo, è Ren: attore ormai affermato e completamente dedito al suo lavoro. L’attrito che nasce sin da subito tra Ren e Kyoko a causa delle poco onorevoli motivazioni che hanno spinto Kyoko nel mondo dello spettacolo, sottolinea ancora di più la crescita della protagonista. Puntata dopo puntata vediamo evolversi la protagonista, che grazie alla sua incrollabile determinazione passerà da ragazzina dedita alla vendetta a vera professionista capace persino di tirare fuori il lato più umano e romantico di Ren.

In conclusione: tra manga e anime

L’anime si presenta al pubblico con un totale di 25 episodi, andando a raccontare un arco narrativo molto limitato, soprattutto in merito alla lunghezza del manga (46 volumi in corso). Se state cercando una storia autoconclusiva, Skip Beat! non è l’anime per voi; se, invece, quello che volete ora è un prodotto valido, ben caratterizzato, diverso per trama e disegni, allora siete sulla buona strada. Sicuramente, come è successo a chiunque lo abbia visto, terminato l’ultimo episodio correrete a comprare il manga. Ci scommetto!