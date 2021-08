Scopriamo insieme, in questa nostra breve guida, com’è composta la lista trofei completa di Port Royale 4, il titolo di Gaming Mind Studios e Kalypso media che è stato annunciato anche in versione next-gen recentemente

Vi abbiamo già ampiamente parlato di Port Royale 4 in due diverse recensioni, una dedicata alla versione last-gen del titolo e una per quella su Nintendo Switch. Il titolo è anche stato recentemente annunciato per le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, con diverse migliorie tecniche fra cui il supporto al 4K e la possibilità dei salvataggi cross-gen. Forte di una buona popolarità fra gli amanti dei gestionali, Port Royale 4 ci permetterà di vivere un’interessante avventura nei panni di un giovane ed ambizioso governatore, intendo a rendere sempre più florida la sua colonia nei Caraibi. Con questa guida ci rivolgiamo a voi, trophy hunters, per aiutarvi a vedere cosa dover fare per completarlo al 100%.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Port Royale 4 consta di 51 statuette totali, di cui 38 di bronzo, 11 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre in queste guide, anche se in questo caso non ce ne sarebbe propriamente bisogno vista la tipologia di gioco, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali degli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere piccoli spoiler. Sconsigliamo dunque la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Port Royale 4. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Port Royale 4: ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate la prima parte dei trofei di bronzo:

Conquistador : Completa la campagna della Spagna;

: Completa la campagna della Spagna; L’Olandese Volante : Completa la campagna dell’Olanda;

: Completa la campagna dell’Olanda; Premier Maître : Completa la campagna della Francia;

: Completa la campagna della Francia; Conquistatore supremo : Completa tutte e 4 le campagne;

: Completa tutte e 4 le campagne; La mia piccola fattoria : Costruisci la tua prima attività;

: Costruisci la tua prima attività; Creatore : Costruisci 250 attività in una partita;

: Costruisci 250 attività in una partita; Capitalista : Costruisci 1.000 attività in una partita;

: Costruisci 1.000 attività in una partita; Conglomerato : Possiedi almeno un’attività di ogni tipo in una partita;

: Possiedi almeno un’attività di ogni tipo in una partita; Quantità incredibili : Produci 50.000 barili di beni in una partita;

: Produci 50.000 barili di beni in una partita; Porte del paradiso : Costruisci una cattedrale;

: Costruisci una cattedrale; La grande abbuffata : Ospita una grande festa in chiesa;

: Ospita una grande festa in chiesa; Solo un graffietto : Vinci 50 battaglie navali manuali in una partita;

: Vinci 50 battaglie navali manuali in una partita; Stratega : Usa 8 diverse tattiche in una battaglia navale manuale;

: Usa 8 diverse tattiche in una battaglia navale manuale; Collezionista : Colleziona tutte le tattiche del capitano in una partita;

: Colleziona tutte le tattiche del capitano in una partita; Ammiraglio della flotta : Possiedi tutti i tipi di imbarcazioni in una partita;

: Possiedi tutti i tipi di imbarcazioni in una partita; Galoppino : Completa il primo incarico in città;

: Completa il primo incarico in città; Il cliente ha sempre ragione : Completa 100 incarichi in città in una partita;

: Completa 100 incarichi in città in una partita; Il mio tesoro! : Trova il tuo primo tesoro;

: Trova il tuo primo tesoro; I predatori dell’arca perduta: Trova 10 tesori in una partita.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Port Royale 4: ecco la lista trofei completa!

Concludiamo i trofei di bronzo con la seconda parte della lista:

Me ne vado per un po’ : Una rotta commerciale è rimasta attiva per 365 giorni;

: Una rotta commerciale è rimasta attiva per 365 giorni; Traffico caotico : Possiedi 50 rotte commerciali attive in una partita;

: Possiedi 50 rotte commerciali attive in una partita; Licenza di uccidere : Acquista una lettera di marca;

: Acquista una lettera di marca; Camminata sulla passerella : Affonda un convoglio pirata;

: Affonda un convoglio pirata; Parlè? : Distruggi 15 nascondigli dei pirati in una partita;

: Distruggi 15 nascondigli dei pirati in una partita; Pirati! : Fai un’incursione contro un commerciante;

: Fai un’incursione contro un commerciante; Un vero pirata! : Saccheggia 25.000 beni dai convogli mercantili in una partita;

: Saccheggia 25.000 beni dai convogli mercantili in una partita; Scorte di viveri : Saccheggia una città;

: Saccheggia una città; Tutto mio! : Annetti 5 città in una partita;

: Annetti 5 città in una partita; Ogni inizio è difficile : Sblocca la tua prima concessione;

: Sblocca la tua prima concessione; Oh capitano! Mio capitano! : Assumi un capitano;

: Assumi un capitano; Master & Commander : Assumi 5 capitani al livello massimo in una partita;

: Assumi 5 capitani al livello massimo in una partita; Lo scrigno di Davy Jones : Affonda 1.000 imbarcazioni in una partita;

: Affonda 1.000 imbarcazioni in una partita; Tutti a bordo! : Assumi 10.000 marinai contemporaneamente in una partita;

: Assumi 10.000 marinai contemporaneamente in una partita; Le tue imbarcazioni sono le mie imbarcazioni : Abborda con successo 100 imbarcazioni in una partita;

: Abborda con successo 100 imbarcazioni in una partita; Fame d’oro : Accumula 1.000.000 di oro;

: Accumula 1.000.000 di oro; Febbre dell’oro : Accumula 1.000.000.000 di oro;

: Accumula 1.000.000.000 di oro; Il pieno, per favore! : Gestisci 20 città con un livello di soddisfazione superiore all’80%;

: Gestisci 20 città con un livello di soddisfazione superiore all’80%; Sovrappopolazione: Raggiungi una popolazione di 300.000 abitanti nei Caraibi.

I trofei d’argento – Port Royale 4: ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i trofei d’argento di Port Royale 4:

Mozzo : Completa il primo tutorial;

: Completa il primo tutorial; Navigatore : Completa tutti i tutorial di base;

: Completa tutti i tutorial di base; Bucaniere : Completa la campagna dell’Inghilterra;

: Completa la campagna dell’Inghilterra; 3, 2, 1, aggiudicata! : Costruisci un’imbarcazione per la prima volta;

: Costruisci un’imbarcazione per la prima volta; In ottime condizioni : Vendi un’imbarcazione per la prima volta;

: Vendi un’imbarcazione per la prima volta; Varo : Dai un nome a un convoglio;

: Dai un nome a un convoglio; Custode : Gestisci 3 città in una partita;

: Gestisci 3 città in una partita; Amministratore : Gestisci 30 città in una partita;

: Gestisci 30 città in una partita; Gruppo di esperti : Assumi 10 capitani in una partita;

: Assumi 10 capitani in una partita; All’ingrosso: Vendi 1.000.000 barili in una partita.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Port Royale 4: ecco la lista trofei completa!

Vediamo insieme l’unico trofeo d’oro del titolo:

I sentieri della gloria: Sblocca tutte le concessioni in una partita.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Port Royale 4!

Sovrano dei mari: Ricevi tutti i trofei.

Buon divertimento

Termina qui la lista trofei completa di Port Royale 4. Avete già giocato al titolo di Gaming Mind Studios e Kalypso Media? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!