Two Point Hospital: via alla collaborazione con Sonic the Hedgehog

Èarrivato un nuovo aggiornamento per il gestionale Two Point Hospital, e il fulcro è la collaborazione con il brand di Sonic the Hedehog: vediamo quindi di seguito tutte le nuove aggiunte di cui potranno godere i fan

Per i fan del peculiare gestionale sviluppato da Two Point Studios ed edito da SEGA, sono in arrivo tanti nuovi contenuti interessanti (e anche sconti per i potenziali nuovi giocatori). In vista del trentesimo anniversario di Sonic the Hedgehog, è stato realizzato in Two Point Hospital infatti un evento crossover in collaborazione proprio con il brand del porcospino blu, permettendo ai giocatori di trovare vedere tanti nuovi contenuti. Vediamo di seguito di che cosa si tratta, così da avere un’idea più precisa.

I dettagli della collaborazione tra Sonic the Hedgehog e Two Point Hospital

Come annunciato tramite un comunicato stampa ufficiale:

SEGA e Two Point Studios sono orgogliose di annunciare l’evento crossover del millennio, creato dallo scontro tra l’oggetto inamovibile Two Point Hospital e la forza inarrestabile di Sonic the Hedgehog, dando vita ad un’esplosione di nuovi costumi e oggetti. Per celebrare il 30° anniversario di Sonic, i giocatori possono festeggiare con un’intera gamma di nuovi costumi e oggetti gratuiti in Two Point Hospital su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

I giocatori potranno quindi vestire i propri dipendenti con costumi di Sonic, Tails, Amy e Knuckles, e inoltre avranno la possibilità di arredare le proprie stanze ospedaliere con nuovi oggetti, come una statua di Sonic, tappeti speciali oppure statue raffiguranti i classici ring che contraddistinguono da sempre il mondo di Sonic.

Inoltre il gioco sarà scontato e/o in prova gratuita su vari store nei prossimi giorni. Su Steam sarà scontato del 75% (con tutti i DLC al 50%) fino al 2 agosto 2021 (domani!); per quanto riguarda le console, il gioco è in prova gratuita per gli abbonati al Nintendo Switch Online fino al 3 agosto, mentre sul Nintendo eShop il gioco e i DLC sono scontati del 30% fino all’8 agosto; infine, sempre rimanendo in tema console, il gioco è in sconto anche sugli store di Xbox del 30% fino al 9 agosto.

